Inzidenzwert im Kreis Ravensburg steigt wieder

Nachdem die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Ravensburg Anfang vergangener Woche noch geschwankt hatte, steigt sie seit Donnerstag wieder täglich an. So meldete das Landesgesundheitsamt am Samstagabend 58 Neuinfektionen im Landkreis und eine 7-Tage-Inzidenz von 102,0 (Stand Samstag, 16 Uhr). Dieser Wert gibt an, zu wie vielen Ansteckungen es je 100 000 Einwohnern binnen einer Woche gekommen ist. Am Sonntag (Stand 16 Uhr) bestätigte das Landesgesundheitsamt zwölf weitere Neuinfektionen und einen Inzidenzwert von 104,1. Damit liegt der Landkreis Ravensburg nun über dem Landesdurchschnitt von Baden-Württemberg, dessen 7-Tage-Inzidenz am Samstag bei 92,4 und am Sonntag bei 91,8 lag.