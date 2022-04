Inzidenz im Landkreis Ravensburg leicht gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg ist wieder leicht gesunken. Laut Lagebericht des Landesgesundheitsamts (LGA) lag sie am Mittwochabend bei 1024,9. Am Vortag betrug der Wert 1036,1. Vor einer Woche meldete das LGA eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1180,5. Sie gibt an, wie viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert werden.

Allerdings stieg die Anzahl der offiziell erfassten Neuinfektionen von Dienstag auf Mittwoch von 304 auf 640.

Außerdem meldet das LGA am Mittwoch einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle im Landkreis damit auf 219.