Inzidenz im Kreis Ravensburg liegt weiter über Landesschnitt

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis ist im Vergleich zur Vorwoche deutlich gesunken, liegt aber weiterhin deutlich über dem Landesschnitt. Ein weiterer coronainfizierter Kreisbewohner ist gestorben.

Situation noch angespannter als im ganzen Land

Der Kreis Ravensburg hat aktuell eine Inzidenz von 1756,6, wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch mitteilte. Am selben Tag der Vorwoche wurde der Wert noch mit 2358,3 angegeben. Er besagt, wie viele Ansteckungen mit dem Coronavirus je 100 000 Einwohnern binnen einer Woche festgestellt wurden. Nach wie vor liegt der Landkreis Ravensburg deutlich über der Inzidenz für ganz Baden-Württemberg, die am Mittwoch mit 1494,3 angegeben wurde (Vorwoche: 1642,8).

202 Kreisbewohner seit Beginn der Pandemie gestorben

Die Anzahl der festgestellten Infektionen im Kreis Ravensburg ist binnen eines Tages um 697 gestiegen (am selben Tag der Vorwoche: 1199). Laut Meldung des Landesgesundheitsamtes ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Somit sind seit Beginn der Pandemie im Kreis Ravensburg 202 Menschen an und mit Covid-19 gestorben. Eine Studie, die im Fachmagazin „The Lancet“ veröffentlicht wurde, hat kürzlich ergeben, dass bei Obduktionen von Menschen, die in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, diese Krankheit in 86 Prozent der Fälle auch Todesursache war – und nicht etwa andere Begleiterkrankungen.