Investitionslust der hiesigen Betriebe steigt

Bundesweit gab es vor Corona kein Halten: Bis zum 31. Dezember 2109 investierten die deutschen Industriebetriebe insgesamt 69,267 Milliarden Euro in Sachanlagen. Rund 1,83 Milliarden Euro oder 2,7 Prozent mehr als im Jahr davor. Noch investitionsfreudiger waren die Unternehmer im Kreis Sigmaringen: Mit 122,05 Millionen Euro ist das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr um 10,4 Prozent gestiegen. Das berichtet der Zeitungsdienst Südwest in einer Mitteilung.

Beschäftigte gab es in den erfassten Betrieben insgesamt 16 981, und damit 182 mehr als im Vorjahr. Damit lässt sich auch ausrechnen, wie der Kreis Sigmaringen im bundesweiten Vergleich liegt. Maßstab ist dabei die Investition je Beschäftigten: Dieser Wert beträgt null Euro. Das ist Platz 466 in der Bundesliga der Investitionen bei 405 ausgewerteten Stadtstaaten, Land- und Stadtkreisen. Allerdings ist bei ein paar das Ergebnis „geheim“, beispielsweise weil es nur ein, zwei, drei große Investoren vor Ort gibt und Rückschlüsse auf deren Aktivitäten möglich wären. Spitzenreiter ist der Kreis Dithmarschen mit 44 892 Euro Investitionssumme pro Beschäftigten.

Basis aller Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Entwicklung sind die Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes ab 20 Beschäftigte. Dabei zeigt sich, dass die Entwicklungen in Bund, Land, Stadt oder Kreisen ganz unterschiedlich ausfallen: In Baden-Württemberg lagen die Investitionen der Industrie zum Jahresende 2019 nach Angaben des Statistischen Landesamtes bei 14,61 Milliarden Euro oder um 0,5 Prozent niedriger als im Vorjahr. Das Geld floss in Maschinen, Geräte, Geschäftsausstattungen, Fahrzeuge und Immobilien. Im Vorjahr hatten die Investitionen für diese Sachanlagen landesweit bei 14,68 Milliarden Euro gelegen.

Auf der lokalen Ebene lässt sich die Entwicklung bei den Bruttoanlageinvestitionen rückblickend für die vergangenen Jahre wie folgt beschreiben: Sie lagen im Jahr 2011 bei 78,48 Millionen Euro und 2012 bei 99,96 Millionen Euro. Dann sanken sie 2013 auf 79,96 Millionen. Im Jahr 2014 erreichten die Investitionen 85,93 Millionen Euro und erhöhten sich 2015 auf 110,88 Millionen. Im Jahr darauf wurden 116,29 Millionen investiert und im Jahr 2017 runde 110,26 Millionen. Euro. Dann kletterten die Investitionen 2018 auf 110,58 Millionen, bevor zuletzt 122,05 Millionen Euro erreicht wurden.

Für die hiesige Wirtschaftslage heißt das im betrachteten Zeitraum: Die Investitionslust der hiesigen Betriebe zeigte nach oben. Die Beschäftigtenzahl zog ebenfalls an: Die 16 981 Beschäftigten in den 159 Betrieben waren 182 mehr als ein Jahr zuvor. Im Langzeitvergleich ist festzustellen, dass es im Jahr 2011 im Kreis Sigmaringen 13 961 Jobs im Verarbeitenden Gewerbe gegeben hat. Der Blick zurück zeigt allerdings auch, wie schnell sich die Lage ändern kann. 2009 waren es die Banker, die den Karren gegen die Wand fuhren, weil sie sich komplett überschätzten, derzeit rumpelt und rasselt es erst dank Corona auf dem Weltmarkt und jetzt noch durch den Überfall auf die Ukraine. Nicht zu vergessen: Ohne Industrieprodukte und Dienstleistungen für den Export kann es eng werden. Denn wenn wir nichts an die Welt zu verkaufen haben, können wir uns demnächst womöglich auch nichts mehr von der Welt kaufen. Dann gibt es jeden Tag Kartoffeln. Denn bei denen reicht die Produktion in Deutschland laut Bundeslandwirtschaftsministerium für die Selbstversorgung aus. Bei Gemüse als Beilage wird es aber schon eng.