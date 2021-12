Investieren in Inflationszeit: Das sagt Experte zu Anlage in Betongold

Prof. Thomas Beyerle lehrt Immobilienwirtschaft und Immobilienresearch im Studiengang BWL, Schwerpunkt Bau und Immobilien an der Hochschule Biberach. Als Experte ist er ein gefragter Gesprächspartner. Dabei hat er Freude an ungewöhnlichen Formaten und ist unter anderem an dem Podcast „Die Haus-Meister“ beteiligt, der sich den Mythen der Immobilienwirtschaft widmet.

Wie legt man sein Geld in Zeiten der Inflation an? Thomas Beyerle, Professor für Immobilienwirtschaft und Immobilienresearch an der Hochschule Biberach, geht in einem Gastbeitrag der Frage nach, ob die Investition in Immobilien die Antwort ist:

„Mehr als Gefühle? Aktuell ist überall von Inflation die Rede – in der Familie, in den Medien und ja, auch im Gespräch mit Studierenden. Und auch wenn man versucht sich der Thematik „Immobilien und Inflation“ nüchtern zu nähern, wird zwangsläufig der Punkt erreicht, an dem man an „Gefühlen“ nicht mehr vorbeikommt. Weil einem „die“ Inflation einfach gefühlt überall begegnet: beim Tanken, beim Kauf einer Tafel Schokolade oder eines Brötchens. Je häufiger wir ein Produkt erwerben, desto stärker dringen die gestiegenen Preise in unser Bewusstsein. Das Leben wird teurer! Die Liste lässt sich nahezu beliebig fortsetzen und trifft den Einzelnen je nach Einkommenslage natürlich unterschiedlich stark: Die Kosten für Dienstleistungen (Handwerkerrechnungen!) sind angestiegen, auch die Tickets für den ÖPNV sind teurer geworden, ganz zu schweigen von den Spritpreisen.

Mythos Betongold? Immobilien gelten, spätestens seit der Hyperinflation 1923 als der Inflationshedge schlechthin, also als stabile Absicherung. Doch in jüngster Zeit, sprich dem Fluten der Kapitalmärkte mit „billigem Notenbankgeld“, dem Beginn des „Null-Zins aufs Sparbuch“ und einer nie dagewesenen pandemischen globalen Situation, bedarf es einer Neuorientierung. Denn diese Gemengelage ist in dieser Ausprägung in keinem ökonomischen Lehrbuch zu finden, von Routinen aus dem Erlernten ganz zu schweigen.

Trotz allem: Immobilien bieten auch weiterhin einen Inflationsschutz, aber wie meist im Leben nicht ultimativ und automatisch. Grundsätzlichen leisten sie einen positiven realen Ertrag, doch ist die Inflation nicht der dominante Treiber der Wertentwicklung. Genauso wichtig ist der Zeitpunkt der Investition, also der Ankauf der Immobilie im Zyklus und das generelle Wirtschaftswachstum während der Halteperiode. Dabei liefern nur gut gemanagte Büroimmobilien oder ordentlich vermiete Eigentumswohnungen einen vollen Inflationsschutz. Blind darauf zu vertrauen, dass Immobilien inflationsunabhängig sind, sollte man nicht.

Denn sie schützen dann vor Preisverfall, wenn erstens der Mietvertrag indexiert ist und die Inflation als Ausgleich zeitnah als Mieterhöhung weitergegeben werden kann. Und zweitens, und das ist besonders wichtig: Wenn die Marktmiete mindestens mit der Inflation Schritt hält. Doch Hand aufs Herz, wenn aktuell die Inflationsrate bei rund vier Prozent liegt, verschicken die Besitzer dann zum Jahresende an ihre Mieter eine Mieterhöhung von vier Prozent oder mehr? Das ist eher unwahrscheinlich, will man nicht einen jährlichen Mieterwechsel provozieren. Es kommt also in der Wertermittlung darauf an, ob der Gesamtmarkt für Eigentumswohnungen zum Beispiel in der Region Ulm/Biberach/Friedrichshafen Preissteigerungen erlebt hat. Hat er? Ja, hat er definitiv. Und so wird es auch erst einmal weitergehen.

Und natürlich gilt es auch das Angebot zu beachten: Soll es ein 1-2-Zimmer-Appartement sein für Pendler, Studierende oder „den Single“? Wenngleich der Begriff „Single“ nur umgangssprachlich genutzt wird – korrekt wäre hier „Einpersonenhaushalt“. Oder eine 3-4-Zimmer-Wohnung, in der man vielleicht später – im Alter – gegebenenfalls selbst einziehen möchte? Wie auch immer, es gilt diese Faustregel: je mehr Quadratmeter, desto geringer die Quadratmetermiete. Anders formuliert: eine 120-qm-Wohnung liefert weniger Miete pro Quadratmeter, ein 30-qm-Appartement mehr. Damit sind auch die Einstiegspreise recht unterschiedlich – von 220 000 Euro für ein 2-Zimmer- Appartement als Neubau bis hin zu vier Zimmern für knapp 850 000 Euro ist in der Region vieles im Angebot.

Jetzt noch investieren? Immobilien bleiben eine rationale Alternative – sofern es in den anderen Anlageklassen wenig bis gar nichts gibt fürs eingesetzte Kapital, sieht man von Aktien einmal ab. Wenngleich die Renditen für eine Eigentumswohnung oder einen Neubau kleiner werden. Bis zur immer wieder angekündigten Zinserhöhung warten? Das ist eher keine Alternative, denn auch die Banken lassen sich das „verwahrte Geld“ seit neuestem gerne bezahlen.

Immobilienanlagen und andere Investitionen brauchen also mehr als Gefühle – und Entscheidungen sollten unbedingt unabhängig von Emotionen gefällt werden!“