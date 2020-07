Invacare bezieht neues Gebäude in Isny

Isny (sz) - Nur wenige Meter Luftlinie von der alten Adresse entfernt, ist das neue Kompetenzzentrum für Marketing und Vertrieb für die DACH-Region entstanden, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Der Neubau beherbergt auch die Entwicklungszentrale für Hygieneprodukte der Marke Aquatec.

Den rund 100 Invacare-Mitarbeitern biete das moderne Gebäude auf mehr als .400 Quadratmetern ein attraktives und barrierefreies Arbeitsumfeld mit kurzen Wegen, heißt es weiter. Das offene Raumkonzept fördere die Kommunikation zwischen den einzelnen Bereichen, separate Nischen sorgen gleichzeitig für Rückzugsmöglichkeiten.

„Mit dem neuen Gebäude betreten wir einen zukunftsweisenden Abschnitt in unserer Unternehmensgeschichte“, sagt Marc Binder, Geschäftsführer von Invacare. „Dadurch gelingt es uns, näher an unseren Kunden im deutschsprachigen Raum zu sein, um noch schneller und flexibler auf den Markt zu reagieren und innovative Impulse setzen zu können.“ Durch die Kompetenzkonzentration gewinne der Standort Isny auch innerhalb des weltweit tätigen Invacare Konzerns an Bedeutung.

Hinter dem puristischen Design des neuen Kompetenzzentrums verberge sich ein energetisch effizienter Neubau mit innovativer Heiz- und Klimatechnik. Zudem ermögliche das nachhaltige Architekturkonzept eine flexible Erweiterung des Gebäudes für die Zukunft, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.