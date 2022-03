Interview mit Kurt Krömer

Es war ein bewegender und authentischer Fernsehmoment, als sich Moderator Kurt Krömer, bürgerlich Alexander Bojcan, in seiner Comedy-Sendung „Chez Krömer“ völlig überraschend mit seinem Gesprächspartner solidarisierte. Der Satiriker Torsten Sträter hatte vor einiger Zeit seine Depression publik gemacht. Krömer sprach mit ihm über seine eigenen Erfahrungen mit der Krankheit. Nun geht der 47-jährige in seinem Buch „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst – Meine Depression“ ins Detail, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Ein Gespräch über eine schwere Krankheit, Selbsthass und Auswege aus scheinbar unlösbaren Problemen.

Wie darf man Sie anreden, als Kurt Krömer oder Alexander Bojcan?

Diese Antwort ist lang. Als ich 2012 in Afghanistan war, habe ich dort für meine Sendung „Krömer Late Night Show“ gedreht. Ich bin nach Hause gekommen und habe gemerkt, dass sich etwas an Kurt Krömer und seinem Humor verändern muss. Da muss mehr Biss rein, mehr Schärfe und auch mehr Realität, mehr ich. Man kann nicht fiktiv darüber schreiben, dass man mal in Afghanistan war, man muss schon wirklich hinfahren und vor Ort gucken, wie die Leute lachen, während sie sich mitten in einem Krieg befinden. Ich habe mir gesagt: „Das Format ist mir zu seicht, ich bin künstlerisch unterzuckert. Das ist nicht mehr mein Ding. Ich kann mich hier nicht weiterentwickeln“. Und ich habe eine lange Pause eingelegt.

Dann kam „Chez Krömer“.

Ja. Und auch hier habe ich irgendwann gesagt: „Ich möchte keine Interviews mehr mit Leuten führen, auf die ich mich nicht vorbereitet habe und bei denen ich dann so tue, als würden sie mich interessieren.“ Nun habe ich ein Buch über meine Depressionen geschrieben. Alexander Bojcan war depressiv, Kurt Krömer aber auch. Wir sind am gleichen Tag geboren, wir sind im gleichen Bezirk aufgewachsen, wir arbeiten beim gleichen Sender. Von daher hat da eine Metamorphose stattgefunden. Ob es eine Weiterentwicklung war, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich Alexander Bojcan, der in der Öffentlichkeit als Kurt Krömer bekannt ist. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Prince …

Herr Krömer, wir haben 2011 über Ihren Kinofilm „Eine Insel namens Udo“ gesprochen. Wie ging es Ihnen damals?

Ich glaube, 2011 war ich auf der Spitze meiner Alkoholsucht. 2012 habe ich als trockener Alkoholiker das Afghanistanbuch geschrieben. Ich kann das nachrechnen und 100-prozentig sagen, dass die Zeit 2011 relativ scheiße war. Ich wusste nicht, dass ich depressiv bin, aber mir war klar, dass ich mich mit dem Thema Alkoholtrinken auseinandersetzen musste.

In Ihrem neuen Buch ziehen Sie, wie Sie selbst schreiben, komplett blank.

Ja. Man hört jetzt oft im Fernsehen oder im Internet: „Lass uns mal einen Real-Talk machen!“. Ich muss dann immer lachen, weil ich denke: „Ja genau, wir machen jetzt einen ehrlichen Talk!“. Diese Begriffe sind so abgelutscht und werden so inflationär gehandelt. Was wäre denn, wenn man mal ein richtig ehrliches Buch schreiben und sagen würde, ich ziehe die Hose komplett runter, ohne negative, schlechte Sachen auszulassen?

Wie erklärt man eine Krankheit, für die man als Betroffener selbst kaum Worte findet?

Das ist schwierig. Ich würde mir wünschen, dass man sagen kann: „Ich bin depressiv“ und das Gegenüber, egal, ob es Depressionen hatte oder nicht, weiß sofort, worum es geht. Wenn du einen Schädelbasisbruch hast, ist alles klar. Ist nicht schön, tut weh und dauert lange, bis es wieder verheilt ist. Depression zu erklären ist schwierig. Torsten Sträter hat in meiner Sendung „Chez Krömer“, in der ich mich „geoutet“ habe, gesagt: „Ich habe es dann geschafft in meinem Leben, wenn ich in einem Satz auf eine Postkarte drucken kann: Das ist Depression.“

Wie haben Sie die typischen Symptome der Krankheit bei sich festgestellt?

Ich habe sie bemerkt, wusste aber nicht, dass es Depressionen waren. Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, also dass man abends nicht einschläft und morgens keinen Bock hat aufzustehen, Schwermütigkeit. Bei mir kamen noch Potenzschwierigkeiten dazu. Das waren alles Symptome, die ich wahrgenommen habe, die ich aber nicht zusammenbasteln konnte, weil ich nicht wusste, dass das schon eine Depression ist. Auch die fehlende Konzentrationsfähigkeit, dass man nicht mal mehr einen Zeitungsartikel, geschweige denn ein Buch lesen kann und auch, dass man nicht mehr richtig Fernsehen gucken kann. Diese Schraube von negativen Gedanken, die man den ganzen Tag hat: und das Schlimme an der Depression ist, dass man keine Lösung sieht. Der Depressive hat keine Lösung für das Problem, über das er gerade nachdenkt.

In Ihrem Buch schreiben Sie über Ihre Angst vor Ablehnung, die Angst, sich als Arschloch zu entpuppen oder ein Langweiler zu sein. Zeugt das von gewissen Minderwertigkeitskomplexen?

Ich würde sagen, das grenzte bei mir schon fast an Selbsthass. Ich habe in den Spiegel geguckt und dachte: „Du bist eine ganz negative, schlechte Person. Du bist böse, du bist charakterlich schwach. Du bist kein guter Vater, du machst nur Scheiße.“ Das schlimmste ist, dass ich dann noch dachte, ich sei egoistisch. Bei der Depression ist es so, dass der ganze Tag sich um deine Probleme dreht, es geht den ganzen Tag nur um dich. Du willst das nicht. Ich habe mir selber gesagt: „Jetzt hör doch mal auf, immer über deine scheiß Probleme nachzudenken!“ Aber es ist ein ganz geisteskranker Egotrip, den man da hinlegt, obwohl man innerlich schon schreit und sagt: „Hör doch mal auf, ich habe keinen Bock mehr.“

Was hätten Sie geantwortet, wenn man Sie vor ein paar Jahren gefragt hätte, ob Sie depressiv sind?

Dann hätte ich es verneint und gesagt: „Um Gottes Willen!“. Ich würde mit Ihnen, weil ich Sie nicht kenne, nie öffentlich darüber sprechen. Aber das ist ein Fehler. Ich finde, dass das Sprechen gut ist. Man muss nicht gleich ein Buch schreiben, wenn man depressiv ist oder war. Aber man kann sich nahen Verwandten, Freunden, deiner Freundin oder deinem Freund einfach mal mitteilen und sagen: „Weißt Du was? Mir geht es richtig scheiße und ich weiß nicht warum.“ Es ist schon ein erster Schritt, sich da mal ein Feedback zu holen. Aber es kommt auf das Gegenüber an. Deswegen ist eine Aufklärung so wichtig: Was ist eine Depression? Wir müssen das in der Gesellschaft etablieren und erklären, damit auch jemand, der noch nie etwas mit einem Depressiven zu tun hatte, sofort weiß: Das sind zwei gebrochene Beine im Kopf, was der- oder diejenige gerade hat. Da muss ein Gips drum, das muss verheilen. Man muss in eine Reha. Und das dauert.

Auf der Bühne haben Sie funktioniert und beinahe glückliche Momente erlebt. Konnte sich Alexander hinter Kurt verstecken?

Ich konnte mich sicher hinter der Performance verstecken. Ich bin alleine auf der Bühne, es sitzen 2000 Leute vor mir und alle hören mir zu. Ich habe halt mein Programm im Gepäck und trage das vor. Ich konnte mich hinter der Performance verstecken und ich konnte mich teilweise sogar, auch wenn es zum Schluss nicht mehr so geklappt hat, daran erfreuen und mich für zwei Stunden ablenken.

Hatten Sie Selbstmordgedanken?

Nein, die hatte ich nie. Ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, ob das vielleicht mit den Kindern zu tun hatte. Dass ich dachte: „Ich kann jetzt nicht aus dem Leben scheiden, wer kümmert sich um die Kinder?“

Merken Sie es einem Gegenüber heute relativ früh an, dass er oder sie ein Problem haben könnte?

Ja. Ich merke das. Ich weiß nicht, was das ist. Ich spüre dann so eine Verbundenheit.

Was muss sich in Deutschland im Hinblick auf die Depressionshilfe dringend ändern?

Das man die Depression als eine schwere Krankheit annimmt. Es ist nicht lapidar, wenn einer sagt: „Ich komme heute nicht zur Arbeit, ich bin depressiv.“ Da kann man nicht sagen: „Du faule Sau!“ oder „Was soll das?“. Und gerade nicht bei Leuten, die suizidal sind. Wenn einer sagt: „Ich nehme mir das Leben“, muss man die Person sofort packen und zur Notaufnahme bringen. Dich wird in der Notaufnahme keiner abweisen und sagen: „Naja, der spinnt ja nur.“ Das ist ein Hilferuf. Man kann die Krankheit nicht sehen, man kann sie nicht riechen, aber sie ist da. Und sie ist sehr, sehr schwer. Das muss man verstehen. Keiner von uns hat Bock, diese ganze Scheiße zu durchleben. Und es ist ganz bestimmt nicht nur schlechte Laune, die man da hat.