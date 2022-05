Interstuhl Cup am 31. Juli

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bad Waldsee - Am 31. Juli startet zum zweiten Mal der Interstuhl Cup in Bad Waldsee. Es ist die zehnte Etappe dieses wichtigen Radrennens in der Württemberg-Liga. Start und Ziel beim 2 RadCenter in Bad Waldsee, Felix-Wankel-Strasse (Nähe Hagebaumarkt ). Spannende Rennen in allen Kategorien.