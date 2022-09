Geld für die Region: Wie die EU grenzüberschreitende Projekte fördert

Ein Roboter, der in der Altenpflege hilft. Ein Museumsschiff, das in neuem Glanz erstrahlt. Eine wissenschaftliche Überwachung von Nährstoffen und Kleintieren im Bodensee: Drei von insgesamt 103 Projekten, die in den vergangenen Jahren in der Region mit Geld aus dem EU-Programm Interreg gefördert wurden.

Gemeinsam ist ihnen, dass sie jeweils in grenzüberschreitender Zusammenarbeit entstanden sind. Nun geht das Interreg-Förderprogramm in eine neue Runde – mit einem größeren Fördertopf und teils veränderten Schwerpunkten.

Mit den Interreg-Programmen, die es in vielen europäischen Grenzregionen gibt, will die Europäische Union speziell die Zusammenarbeit über Staatsgrenzen hinweg fördern. So auch in der Region Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein.

Hier wurden von 2014 bis 2020 insgesamt 39,5 Millionen Euro für Interreg-Programme ausgegeben. Hinzu kamen noch einmal elf Millionen Euro aus der Schweiz, die ebenso wie Liechtenstein an dem Programm beteiligt ist, neben den Landkreisen im Süden Baden-Württembergs und im bayerischen Allgäu sowie dem Land Vorarlberg in Österreich.

Pflegeroboter als „Leuchtturmprojekt“

„Damit ein Projekt gefördert wird, müssen Beteiligte aus mindestens zwei Ländern dabei sein“, erläutert Miriam Reich, Leiterin der Stabsstelle Grenzüberschreitende Zusammenarbeit beim Regierungspräsidium Tübingen, die die Interreg-Arbeit koordiniert.

Zum Beispiel bei Einsatz des Pflegeroboters Lio, der von einer Schweizer Firma entwickelt wurde. Der Roboter wurde in Altenheimen in Konstanz und Schaffhausen zwei Jahre lang getestet, das Projekt von der Uni Konstanz und der FH Vorarlberg wissenschaftlich begleitet und am Ende ausgewertet, inwieweit Technik die Altenpfleger entlasten kann.

260 000 Euro hat die EU beigesteuert, 35 000 Euro die Schweiz. „Ein Leuchtturmprojekt“, erläutert Reich. Deswegen seien 70 Prozent der Kosten gefördert worden, normalerweise liegt der Satz auf EU-Seite bei 60 Prozent.

Fördertopf für Kleinprojekte

So war es auch bei den Zuschüssen zur Sanierung des historischen Schiffs MS Oesterreich, das auf Initiative verschiedener Vereine rund um den Bodensee generalsaniert wurde und seit 2019 wieder für Ausflügler auf dem Bodensee unterwegs ist. Hier kamen 1,3 Millionen Euro aus dem Interreg-Programm.

Mit zuletzt 1,2 Milliarden Euro war ein Fördertopf für Kleinprojekte zwischen 2500 und 25 000 Euro ausgestattet, über dessen Verwendung die Internationale Bodenseekonferenz entscheidet. Hier kann auch ein Geschichtsforschungsverein, eine Theatergruppe oder ein Museum mit seinen Ideen zum Zug kommen – Hauptsache, ein geplantes Vorhaben ist grenzüberschreitend.

Budget wird aufgestockt

Über die Zuschüsse entscheiden Vertreter der beteiligten Länder und Kantone und neuerdings auch von gesellschaftlichen Gruppen aus der Region – Arbeitgeber und Arbeitnehmer etwa. Sie treffen sich an diesem Mittwoch erstmals auf der Insel Mainau.

Künftig werden sie mehr zu verteilen haben als bisher. Für die jetzt beginnende Förderperiode, die von 2022 bis 2027 läuft, wurde das Budget aufgestockt. Künftig stehen 47,5 Millionen Euro von der EU und 12,3 Millionen Euro von der Schweiz zur Verfügung, wobei sich die Förderrichtlinien geändert haben. „Der European Green Deal ist schon mit eingeflossen“, sagt die Interreg-Verantwortliche Reich. „Deswegen geht ein größerer Teil in den Bereich Umwelt, Natur und Klimaschutz.“

Schon 43 Förderwünsche

Ein weiterer Schwerpunkt sei die Digitalisierung. Hinzu kommen die Felder Gesundheit, Bildung, Kultur und Tourismus sowie Zusammenarbeit und bürgerschaftliches Engagement. Die Menschen an Rhein und Bodensee haben dazu offenbar viele Ideen: 43 Förderwünsche liegen jetzt schon vor.

Leuchtturmprojekt der Interreg-Förderung: Pflegeroboter Lio in einem Konstanzer Altenheim. (Foto: Anja Mueller/Emanya-Photography/oh)