Internationales Schlosskonzert mit Boarte

Meersburg (sz) - Das Boarte Piano Trio tritt am Sonntag, 25. September, um 18 Uhr im Neuen Schloss in Meersburg auf. Das Trio bestehend aus Konrad Skolarski, Klavier, Jarosław Nadrzycki, Violine und Karol Marianowski, Violoncello hat laut Mitteilung bereits bei mehreren internationalen Musikwettbewerben Preise gewonnen und tritt in europäischen Ländern sowie in Nord- und Südamerika auf.

Die Karten kosten 25 Euro und 23 Euro ermäßigt. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Gästeinformation, Kirchstraße 4 in Meersburg, Tel. 07532 / 440400, info@meersburg.de oder www.reservix.de.