Internationales Schlosskonzert in Meersburg mit neu interpretierter Barock-Musik von Spark

Meersburg (sz) - Die fünf Musiker von Spark nennen sich „die klassische Band“ und gastieren mit „Be Baroque“ am Sonntag, 29. Mai, um 18 Uhr im Rahmen des Bodenseefestivals im Neuen Schloss Meersburg. Spark spielt Barock. Das klingt einfach, ist aber dennoch komplex. Denn wenn ein Ensemble wie Spark sich einer vergangenen Epoche nähert, dann geht dies mit einer frischen Perspektive, mit gewagten Neuausrichtungen und Experimentierfreude. Die Barockwerke haben Andrea Ritter (Blockflöte), Daniel Koschitzki (Blockflöte und Melodica), Stefan Balazsovics (Violine und Viola), Victor Plumettaz (Violoncello) und Pianist Christian Fritz nicht nur für ihre Besetzung eingerichtet. Sie möchten in ihren Arrangements neue Aspekte beleuchten, Stimmungen verstärken und ungeahnte Assoziationen wecken. Meisterwerke von Bach, Vivaldi, Händel, Couperin und Graupner erhalten dadurch ein erstaunlich aktuelles Flair und werden mitten ins Hier und Jetzt geholt. Moderne Werke werden geschickt als erweiterndes Moment eingesetzt – mal um Kontraste zu erzeugen, dann wieder um Querverbindungen aufzuweisen oder bestehende Atmosphären über die Jahrhunderte hinweg fast nahtlos fortzusetzen. Denn lange bevor Arpeggiatoren in der Minimal Music, im Pop oder Electro en vogue wurden, haben schon Altmeister Antonio Vivaldi und seine Zeitgenossen bewiesen, dass ein einfacher Dreiklang in virtuosen Brechungen eine regelrechte Sogwirkung entwickeln kann, wie die fünf Musiker wissen. Vorverkauf der Karten zu 29 Euro (ermäßigt 27 Euro) in der Gästeinformation Meersburg, Telefon 07532/440 400 oder www.reservix.de