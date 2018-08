Internationales Programm gegen Fremdenfeindlichkeit

Drei Live-Bands am Freitag vor dem Haller Sommernachtsfest, ein Freiluft-Tanzcafé am Sommernachtsfest selbst: Mit diesem Programm wartet das Schwäbisch Haller Anlagencafé (Ackeranlagen 6) am kommenden Wochenende auf. Bei der sechsten Auflage des Open-Airs am Freitag, 24. August, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) sind Erwin & Edwin (Wien), The Postcards (Beirut) und Gleewood (New Mexico) zu Gast.

In Zeiten von geschlossenen Grenzen, Fremdenfeindlichkeit und Populismus wollen die Veranstalter bewusst auf ein internationales Programm und Künstler aus der ganzen Welt setzen.

Breakbeat und Bläser, Brass und Bass: Dafür stehen Erwin & Edwin aus Wien. Kritiker verorten das Quartett irgendwo zwischen Seed und La BrassBanda. Im Stück „Wien“, aufgenommen mit dem Berliner Rapper Alix, kann man getrost das Gegenstück zum Seed-Hit „Dickes B.“ erkennen. Für La BrassBanda haben Erwin & Edwin einige unwiderstehliche Remixe angefertigt.

Sie selbst nennen ihre tanzbare Mixtur „Electronic Brass“, live gespielt mit Schlagzeug, Turntables, Gitarre, Trompete und Posaune. In Österreich sind Erwin & Edwin bereits ein Thema für die Charts, laufen im Radio und spielen auf den ganz großen Bühnen – erst vor kurzem beispielsweise in Wien mit Calexico. In Schwäbisch Hall sind Erwin & Edwin der Headliner.

Zuvor stehen The Postcards aus dem Libanon auf der Bühne. Die vier Musiker aus Beirut sind im Anlagencafé keine Unbekannten. Im April 2017 haben sie das Publikum dort bereits einmal verzaubert – bei ihrem ersten Konzert in Deutschland überhaupt. Umso mehr freut es das Anlagencafé-Team, dass Julia Sabra (Ukulele, Mandoline, Gitarre, Gesang), Marwan Tohme (Gitarre, Gesang) und Pascal Semerdjian (Schlagzeug, Harmonika, Gesang) wieder an den Kocher kommen. Die Musik von The Postcards, gegründet 2012, wurzelt im Folk-Rock und Americana und wird dominiert vom Harmonie-Gesang. Mumford and Sons, Angus & Julia Stone, The Fleet Foxes oder Mister and Mississippi können als Referenzen gelten.

Das Festival eröffnen werden Gleewood aus New Mexico/USA. Der Musik der Band um das Ehepaar Jhett und Callie Schiavone hört man seine Herkunft an, alles klingt hier nach Wüste: hitzig, staubig, whiskygetränkt. Gleewood pendeln zwischen Folk und Americana, zwischen Desert-Rock und Blues. Unwiderstehlicher hat wohl seit Lee Hazlewood und Nancy Sinatra kein Duo mehr gesungen. Kein Wunder, dass auch deren „Summer Wine“ auf der Setlist steht. Wer daneben noch die White Stripes und die Black Keys mag, der könnte eine neue Lieblings-Band gefunden haben.

Am Samstag, 25. August, wagt sich das Tanzcafé wieder nach draußen. Dann gibt es die Grooves und Rhythmen des AK-DJ-Teams diesmal ab 19 Uhr unter freiem Himmel.