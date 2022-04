Internationales Bogenturnier in Eberhardzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eberhardzell - Am Internationalen Bowhunterturnier in Eberhardzell haben einhundertneunzig Teilnehmer teilgenommen. Die Umlachtaler Bogenschützen haben unter der Leitung von Matthias Rundel einen anspruchsvollen Parcours aufgebaut. Die naturgetreuen Nachbildungen von Wildschweinen, Bären und weiterem jagdbarem Wild wurden passend zur Geländesituation im Umlachtal aufgestellt. Besonders die konditionelle Verfassung der Schützen wurde am vergangenen Wochenende auf eine harte Probe gestellt. Die Instinktivbogenschützen waren durch den 3D-Jagdparcours besonders gefordert. Schussentfernungen mit über siebzig Meter mussten zu den 3D-Zielen ohne Visiereinrichtungen gemeistert werden. Das hügelige Gelände um Eberhardzell stellt hohe Anforderungen. Instinktives Bogenschießen ist so alt wie die Menschheit und eine sehr ursprüngliche Art Pfeil und Bogen zu schießen.

Die Siegerplätze belegten Patrick Feichter aus Österreich, Marc Lang aus Pfullingen, Stefan Willsch aus Neestetten und Rene Schilling aus Götzis. Der ehemalige Deutsche Meister Konrad Vögele aus Bellamont belegte in der PB-Klasse den sechsten Platz. Sehr gute Ergebnisse haben Harald Junghans aus Biberach mit dem sechsten Platz und Thomas Schuster aus Schemmerberg mit dem neunundzwanzigsten Platz in der BHR-Klasse erzielt. Wolfgang Rentschler aus Bad Waldsee hat den ersten Turniertag mit einem überragenden Ergebnis abgeschlossen und belegte insgesamt den zweiten Platz. Jessica Bächle aus Ravensburg belegte vor Ute Dürrenberger und Angelika Giesinger aus Götzis den ersten Platz. Auch Susanne Kindler aus Blitzenreute hat einen zweiten Platz belegt.

Vorstand Manfred Lämmle bedankte sich bei den Umlachtaler Bogenschützen für ihr Engagement und ihren Einsatz über die Wettkampftage. Besonders Andrea Leiker, Manne Erhardt und Matthias Rundel hat er für die Organisation und Abwicklung vom Turnier gedankt. Einen so anspruchsvollen Parcours für international erfolgreiche Bogenschützen kann man nur mit erfahrenen Bogenschützen und einer sehr großen Zahl an Helfern aufstellen, sagte Lämmle. Die Turnierteilnehmer haben sich bei der Siegerehrung in der Sportbogenhalle für den Parcours und die gute Bewirtung in Eberhardzell mit lang anhaltendem Beifall bedankt. Die Siegerehrung wurde durch die Jagdhornbläser aus dem Umlachtal unter der Leitung von Andreas Daiber musikalisch umrahmt.