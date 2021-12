Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Interessengemeinschaft Römische Liturgie Bodensee–Oberschwaben, eine im Jahr 2019 angestoßene liturgische Laieninitiative innerhalb katholischen Kirche in der Erzdiözese Freiburg sowie den Diözesen Rottenburg und Augsburg, teilt mit, dass Sie nach wie vor auf der Suche nach neuen potentiellen Mitgliedern ist, um das mittelfristige Ziel einer Vereinsgründung anzugehen.

Die Interessengemeinschaft Römische Liturgie sieht sich als liturgische Bewegung zur reflektierten Auseinandersetzung mit der liturgischen Tradition in der katholischen Kirche, insbesondere mit der als „Tridentinische Messe“ bekannten Liturgie der Heiligen Messe vor der Liturgiereform Papst Paul VI. Dabei geht es nach den Zielen der Initiative nicht um die Etablierung eines Messstandorts der „Alten Messe“ als Alternative zum Novus ordo missae, sondern um die gelegentliche Erfahrbarmachung dieser Tradition in der Region Bodensee–Oberschwaben. „Auch die ostkirchliche Liturgie der mit Rom unierten Ostkirchen erfährt seit geraumer Zeit ein zunehmendes Interesse der Gläubigen. Die modernen Katholiken möchten den liturgischen Schatz zusehends bergen, der seit dem Zweiten Vaticanum in Vergessenheit geriet und sich ihrer Traditionen bewusst werden, um daraus durchaus auch einen Gewinn für die ordentliche, neue Form der Messe zu ziehen“, so Andreas Müller, einer der Mitinitiatoren. Derzeit gehören der Interessengemeinschaft rund ein Dutzend Interessierte an. Sie freut sich über neue Interessenten. Diese können unverbindlich per Mail mit der Interessensgemeinschaft in Kontakt treten: alte-messe-oberschwaben@web.de.