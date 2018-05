Interessante Kulturfahrt führt nach Sachsen

Die diesjährige Kulturfahrt der katholischen Kirchengemeinde Westerheim hat nach Dresden, Bautzen und Görlitz geführt. Bei der von Martin Müller bestens organisierten Reise nach Sachsen waren 46 Westerheimer dabei. Sie erlebten interessanten und schöne Tage.

Gut gelaunt machten sich die 46 Kulturfahrer an Christi Himmelfahrt auf ihre Reise nach Dresden. Farbenprächtige Regenbogen grüßten zum Abschied und nach einer kurzweiligen Fahrt kam die Reisegruppe im Kurort Bad Schandau in der sächsischen Schweiz an. Dort gingen die Ausflügler gleich an Bord des Schaufelraddampfers „Meissen“ und genossen die Fahrt auf der Elbe Richtung Dresden. Vorbei am Königstein, dem Elbsandsteingebirge und Schloss Pillnitz erreichten sie, unterbrochen von einem stürmischen Gewitter, bei Sonnenschein die Stadt Dresden.

Von der Elbe aus ging der Blick an die Frauenkirche, die Semperoper über die Hofkirche bis an den Zwinger. Staunend sahen die Älbler wie sich die Stadt und das Stadtbild seit der zurückliegenden Kulturfahrt nach Dresden verändert hat. Bei einer Stadtrundfahrt beziehungsweise einem Rundgang beeindruckten die Villenviertel, die übriggebliebenen und renovierten „Plattenbauten“, wie auch das Viertel um die Frauenkirche. Mit großen und staunenden Augen bewunderten die Westerheimer das Innere der Frauenkirche, die sie tagsüber bei einer Andacht mit Orgelkonzert und zentraler Führung und abends bei einem Konzert des Monteverdi-Chores unter Leitung von Sir John Gardiner genießen konnten. Zur Aufführung kamen Kantaten von Johann Sebastian Bach, bei denen die Akteure die Zuhörer zurück in die Zeit des Barocks führten.

Der nächste Tag führte die Kulturfahrer an zwei Städte im Osten Sachsens, nämlich nach Bautzen und Görlitz. Lebt Görlitz unter anderem vom Tourismus, so wird Bautzen oft links liegen gelassen – fälschlicherweise, wie die Westerheimer meinten. Denn diese Stadt, die früher eher durch sein Gefängnis bekannt war, punktet heute mit einer intakten Altstadt, die hauptsächlich von Türmen bestimmt wird. Neben dem Besuch des Senfmuseums hatten die Ausflügler Gelegenheit beim Mittagessen sorbische Spezialitäten zu genießen.

„Keine andere Stadt hat kunsthistorisch so viel zu bieten, wie Görlitz“, meint Reiseleiter Martin Müller. Die verschiedenen Epochen mit ihren jeweiligen Baustilen konnten die Gäste von der Schwäbischen Alb bei einem Stadtrundgang eindrucksvoll erleben. Die früher pulsierende Stadt hat heute mit Bevölkerungsschwund zu kämpfen, ist sie doch die östlichste Stadt Deutschlands. In der Peterskirche lauschten sie dem Spiel auf der Casparini-Orgel, einem Wunderwerk des Orgelbaus. Ein Punkt, der in jüngster Zeit mehr touristisch in den Fokus rückte, ist das Heilige Grab, einem Nachbau des Heiligen Grabes in Jerusalem. Dessen Entstehung und Bedeutung wurde uns durch die kompetenten Führer ausführlich vor Augen geführt.

Den Abend beschlossen die Gäste stilvoll im Pulverturm, einem Event-Lokal neben der Frauenkirche in Dresden. Nachdem sie die katholische Hofkirche zu Dresden bereits bei einer Besichtigung, unter anderem mit den Särgen des Wettiner-Geschlechtes, kennengelernt hatten, nahmen sie am letzten Tag an einem Gottesdienst in der Hofkirche teil, um danach die Heimreise anzutreten. Erschöpft und vollgepackt mit neuen Eindrücken kamen die Teilnehmer der Kulturfahrt wohlbehalten wieder in Westerheim an. Lob und Dank galt noch Reiseleiter Martin Müller für die gekonnte und gute Organisation der Reise.