Intensiv und voll farbiger Ausdruckskraft

Ravensburg (sz) - Gleich zwei Ausstellungen eröffnet das Kunstmuseum Ravensburg am Samstag, 19. Neovember. „Carl Lohse. Ein Maler des Expressionismus“ ist bis 5. März im Ergeschoss und im Obergeschoss zu sehen. „Von Angesicht zu Angesicht. Zwei Süddeutsche Sammlungen im Dialog“ gibt es bis 25. Juni im zweiten Obergeschoss zu sehen. Zur kostenfreien Eröffnung der beiden Ausstellungen am Freitag, 18.November, um 19 Uhr lädt das Kunstmuseum ein.

Die erste Ausstellung widmet sich intensiv dem Maler Carl Lohse. Der in Hamburg geborene Maler Carl Lohse (1895–1965) schuf nach dem Ersten Weltkrieg ein ebenso kompromissloses wie markantes expressionistisches Werk und zählt zu den lang übersehenen Ausnahmefiguren der Kunstgeschichte. Die Einzelausstellung setzt ihren Schwerpunkt bei Gemälden aus Lohses intensivster Schaffensphase zwischen 1919 und 1921, die von kühnen Farbkombinationen und einer eindrücklichen Formreduzierung gekennzeichnet ist. Sein farbmächtiges Frühwerk entwickelt Lohse vor dem Hintergrund erlebter Kriegstraumata in einem regelrechten Schaffensrausch. Im sächsischen Bischofswerda bei Dresden entstehen vibrierende (Stadt-)Landschaften und eigenwillige Porträts, die die innere Zerrissenheit des jungen Künstlers spiegeln und es vermögen, seelische Tiefendimensionen einzufangen. Die erste Ausstellungsetage lädt anhand von über 40 Gemälden und Skulpturen zur Entdeckung von Lohses fulminantem Frühwerk ein, während das Erdgeschoss Einblick in Lohses zeichnerischen Kosmos bietet.

In der zweiten Ausstellung treten getreu dem Motto „Von Angesicht zu Angesicht“ ausgewählte Klassiker der Sammlung Selinka des Kunstmuseums Ravensburg erstmals mit weiteren hochkarätigen Arbeiten aus einer süddeutschen Privatsammlung in Dialog. Die Ausstellung beleuchtet das fruchtbare Zusammenspiel von über 30 Gemälden und druckgrafischen Arbeiten der klassischen Moderne. Schwerpunkt bilden Landschafts- und Aktdarstellungen von Mitgliedern der Künstlergruppe Brücke (1905–1913), von Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein, Otto Mueller und Ernst Ludwig Kirchner, ergänzt durch ikonische Porträts von Alexej von Jawlensky sowie Arbeiten von Robert Delaunay, Heinrich Campendonk und Christan Rohlfs. Konzipiert wurde die Ausstellung anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Kunstmuseums, das 2023 stattfindet.