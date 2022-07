Ehingen (sz) - Als gemeinsame Veranstaltung von Landratsamt Alb-Donau-Kreis und Biopro Baden-Württemberg brachte der Workshop „Bioökonomie im Alb-Donau-Kreis: Ansatzpunkte für eine nachhaltigere Wirtschaftsweise durch intelligente Nutzung von Biomasse und Reststoffen“ am 5. Juli rund 35 Teilnehmende zusammen. Die Veranstaltung moderierte Magdalena Siedlaczek, wie das Landratsamt mitteilt.

„Durch ein stärker bio-basiertes, kreislauforientiertes Wirtschaften trägt die Entwicklung der Bioökonomie im Landkreis dazu bei, wirtschaftliche und gesellschaftliche Aktivitäten in unserer Region zukunftsfähig zu machen“ formulierte Sigrid Kusch-Brandt (Landratsamt Alb-Donau-Kreis) in ihrer Begrüßung. Katrin Stökle (Biopro Baden-Württemberg) ging in ihrer Begrüßung auf das Interreg-Projekt „GoDanuBio“ als Rahmen der durchgeführten Veranstaltung ein. Das Projekt GoDanuBio entfaltet für den Donauraum den Kerngedanken, dass der Bioökonomie in der Stärkung des ländlichen Raumes eine Schlüsselrolle zukommt.

Zwei Fachvorträge informierten der Pressemitteilung zufolge dann über ausgewählte Aspekte zum Thema. Brigitte Kempter-Regel (Biopro Baden-Württemberg) erläuterte die Rahmenbedingungen der Bioökonomie in Baden-Württemberg und stellte einige gute Praktiken mit Fokus auf Kommunen dar. Dazu gehört die Teilnahme von Kommunen an Bioökonomie-Projekten mit regionalem Bezug. Eine andere Perspektive auf gute Praktiken im Umgang mit Biomasse zeigte Tobias Wolfinger (Technikum Laubholz Blaubeuren) auf, indem er die Bioökonomie am Beispiel der innovativen Nutzung von Holz beleuchtete.

Im Hauptteil der Veranstaltung diskutierten die Teilnehmenden im World-Café-Format das Potenzial der Bioökonomie im Landkreis, die Identifizierung ungenutzter oder nicht effizient genutzter Biomasse sowie die Einbindung von Reststoffen in hochwertige Wertschöpfungsketten. Zahlreiche Stoffströme könnten für bioökonomische Produkte genutzt werden, zum Beispiel Landschaftspflegematerial, Ölpflanzen und Abfälle aus der Nahrungsmittelindustrie. Es stellte sich heraus, dass einige Materialien bereits energetisch genutzt werden, während die stoffliche Nutzung erst verstärkt erarbeitet werden muss. Die innovativen Ideen der Bioökonomie könnten in Zukunft durch Zusammenarbeit von Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Kommunen und Firmen spannende Anreize für neue Produkte und regionale Erfolgspfade schaffen.

Für den Alb-Donau-Kreis bilden die Ergebnisse der Veranstaltung wichtige Bausteine in der weiteren Ausarbeitung des landkreiseigenen Bioökonomie-Konzeptes und unterstützen damit die strategische Orientierung in diesem wichtigen Zukunftsfeld. Im weiteren Verlauf sollen bioökonomische Aktivitätsfelder definiert werden, die im Landkreis mit Priorität weiterentwickelt werden. Darüber hinaus zeigten die Diskussionsrunden des durchgeführten Workshops, sowie die Vernetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Ansatzmöglichkeiten für die Entwicklung von konkreten Projekten auf.