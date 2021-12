Institut zeichnet Häfler Praxisteam aus

Arzt- und Zahnarztpraxisteams aus ganz Deutschland zeichnet das Münchner Weiterbildungsinstitut PKV jedes Jahr für herausragende Teamleistungen aus. Dieses Jahr ging eine der Auszeichnungen an an die Gemeinschaftspraxis Innere Medizin und Dialyse aus Friedrichshafen, berichtet das Institut in einer Pressemitteilung. Die Auszeichnungen seien in diesem Jahr wichtiger als je zuvor, sagte Geschäftsführerin Katrin Egenberger bei der Verleihung in München, denn seit Anfang 2020 seien Arzt- und Zahnarztpraxen durch Corona im Ausnahmezustand: „Viele Teams gingen bis an die Grenze ihrer Belastbarkeit und leisteten Unglaubliches“, stellte Egenberger fest.

Die 1973 gegründete Häfler Gemeinschaftspraxis habe die Jury mit ihren regelmäßigen Weiterbildungsangeboten der Ärzte für das ganze Team überzeugt. Dadurch seien die Mitarbeiter immer auf dem aktuellen Forschungsstand. Auch als im März 2020 eine komplette Abteilung in die Quarantäne musste, habe es die gute Zusammenarbeit im Team ermöglicht, dass die gewaltige Mehrarbeit bewältigt werden konnte. Bewerben können sich Praxisteams per Mail an award@pkv-institut.de, auch Nominierungen durch die Praxisleitung sind möglich. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld in Höhe von jeweils 500 Euro.