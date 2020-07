Installationskünstlerin Jenny Holzer wird 70

Jenny Holzers Lehrer hätten wohl keinen Cent darauf verwettet, dass ihre Schülerin einmal Karriere macht. Mitte der 70er-Jahre sollte die Studentin von der Kunsthochschule geworfen werden: „Ich hatte eine Reihe von grässlichen abstrakten Gemälden geschaffen“, erinnerte sie sich bei einem Vortrag fast vier Jahrzehnte später an diese Zeit, „ich hatte keine Orientierung.“ Ihre Rettung sei die Aufnahme in das Studienprogramm des New Yorker Whitney Museums gewesen, sagte Holzer. Nach den Misserfolgen mit der Malerei fand sie dort ihr Medium: Texte.

Heute ist Holzers textbasierte Lichtkunst preisgekrönt. Die Konzeptkünstlerin, die am 29. Juli 70 Jahre alt wird, stellte auf der documenta in Kassel aus, vertrat 1990 die USA bei der Biennale in Venedig und wurde dort mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Kunstkritiker sehen ihre Leistung darin, komplexen Gedanken mit ihrem Werk eine visuelle Form zu geben. Holzer wählt für ihre Arbeiten Texte, die sich vor allem mit Themen wie Feminismus, Macht, Krieg, Gewalt oder materieller Ungerechtigkeit beschäftigen und die westliche Gesellschaft kritisch, manchmal ironisch kommentieren.

Texte wie „Es ist besser, ein guter Mensch zu sein als ein berühmter“ lässt sie zum Beispiel über elektronische Bänder aus Leuchtdioden laufen. Sie schafft Lichtskulpturen: Säulen, auf denen mehrfarbige Texte aufleuchten oder ineinander verschränkte Balken mit fließenden LED-Texten. Ihre Werke ergossen ihr Licht schon über den Boden der Schweizer Fondation Beyeler, blinken an der Decke der Berliner Nationalgalerie, im New Yorker Museum of Modern Art, im Pariser Louvre, in der Londoner Tate Modern oder in der Hamburger Kunsthalle.

In Berlin ist Holzers Kunst dauerhaft in der Nordeingangshalle des Reichstags vertreten: Dort platzierte sie eine Säule, an der Redetexte von Bundestagsabgeordneten in Richtung Decke fließen, die sich vor allem mit den Grenzen Deutschlands und mit der gesellschaftlichen Rolle der Frau beschäftigen. So finde „eine nicht endende Diskussion“ statt, die anschaulich mache, dass es in einer parlamentarischen Demokratie eben nicht nur einen Standpunkt gebe, heißt es dazu auf der Internetseite des Bundestages.

Holzer wurde 1950 als Tochter eines Autohändlers und einer Reitlehrerin in Gallipolis im US-Bundesstaat Ohio geboren. Heute lebt sie vorwiegend auf einer Farm in Hoosick im US-Bundesstaat New York. Sie begann ihre künstlerische Karriere in den 70er-Jahren in der Metropole New York, wo sie fast 300 Aphorismen niederschrieb, die sie „Truisms“ nennt, „Binsenweisheiten“.

„Erst wusste ich nicht, was ich mit ihnen machen sollte. Sie waren weder Gedichte noch Prosa,“ erinnert sie sich. Beseelt von dem Gedanken, die Kunst auf die Straße zu bringen, tippte sie ihre „Truisms“ 1977 ab, kopierte sie und klebte sie nachts auf Hauswände oder Laternenmasten. „Verbrechen wurde durch Privateigentum erzeugt“, hieß es da etwa. Oder: „Machtmissbrauch ist keine Überraschung.“

Der Durchbruch gelang Holzer 1982, als ihre „Truisms“ im Rahmen eines Kunstprojekts auf einer riesigen Reklame-Leuchttafel am New Yorker Times Square aufblinkten. Slogans wie „Schütze mich vor dem, was ich will“ oder „Ambivalenz zerstört dein Leben“ provozierten vorbeihastende Geschäftsleute oder Kunden: Einfache Mitteilungen, die die Menschen inmitten einer Umgebung von blinkenden Lichtern und Werbetexten zum Innehalten bringen sollten. Später verwendete die Künstlerin neben ihren eigenen auch fremde Texte und setzt diese in Dialog mit Architektur.

Und auch die Malerei entdeckte sie neu: 2004 entstanden unter dem Eindruck des Irak-Krieges ihre „Dust Paintings“: Dafür übermalte sie Kopien amerikanischer Staatsdokumente, die unter anderem die Folterungen im US-Gefangenenlager Guantánamo protokollieren. (epd)