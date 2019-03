Instagram-Voting geht in die letzte Runde: Entscheiden Sie wer ins Finale vom Southside-Bandcontest einziehen darf

Welche Band soll ins Finale zum Southside-Bandcontest einziehen? „Maximilian Jäger“ aus Altenstadt? Oder „Einmal mit Profis“ aus Stuttgart. In der wiederholten letzten Runde von unserem Instagram-Voting, können Sie ab 16 Uhr noch einmal neu auf www.instagram.com/schwaebische.de für Ihren Favoriten abstimmen. Wer in 24 Stunden die meisten Stimmen sammelt, geht am 16. März mit „Malastaire“, „Voltkid“ und „Die Prokrastination“ ins Rennen um den heißbegehrten Auftritt beim Southside.

