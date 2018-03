Inspirierende Klänge erfüllen die Stadthalle

Die 29. Saison der Wangener Altstadtkonzerte ist am Sonntagabend mit der Camerata Euroeana in der Stadthalle und mit Musik von Mozart glanzvoll und beschwingt zu Ende gegangen. Das Ensemble unter der Leitung von Radoslaw Szulc beeindruckte durch Spielfreude und delikates Feingefühl.

Mozarts Musik entstammt einer Zeit, in der die Musiker zum Dienstpersonal gehörten und ihre Musik als Mittel fürstlicher Repräsentation diente. Gefälligkeit war gefragt und Mozart liefert diese Gefälligkeit, aber mit einer Eleganz, mit einem Erfindungsreichtum, handwerklichem Geschick und einer musikalischen Eloquenz, die unerreicht ist.

So ist er ein Gigant der Musikgeschichte, aber kein Titan. Nichts wirkt angestrengt oder gelehrt. Frohsinn, virtuoses Spiel mit Motiven und Themenfragmenten, die Ausgewogenheit der Gegensätze und ein sinnliches Vergnügen am musikalischen Ausdruck machen seine Musik einzigartig. Die Camerata Europeana brachte diesen Geist kongenial zum Klingen. Musikalische Strukturen entfalteten sich elegant und verströmten einen betörenden Duft.

Ja, Mozarts Musik ist ungemein verspielt, aber nie gleitet sie ins Formelhafte ab, stets versprüht sie einen lebendigen Charme, der das Ohr gefangen nimmt. Keine Note ist zu viel und keine zu wenig – es sind, wie er es selbst einmal gesagt hat, „genau so viele wie nötig sind“. Und so ließ die Camerata nicht nur Melodien geistreich erblühen, sondern im Zusammenspiel der Elemente wurde selbst eine hingetupfte Basslinie mit Hochgenuss zelebriert. Das Ensemblespiel und die Klarheit und Ausgewogenheit der Gestaltung und des Klangs überzeugten von der ersten Sekunde an.

In der Sinfonia Concertante in A-Dur für Violine, Viola und Violoncello KV 104 – vom Engländer Robert Levin anhand eines Fragments rekonstruiert – schwamm das gelöst musizierende Solistentrio aus Radoslaw Szulc, Aida Carmen Soanea und Bernhard Lörcher als spritzige Schaumkrone auf dem musikalischen Geschehen. Im Violinkonzert in A-Dur KV 219 glänzte Szulc als Solist – versiert, detailreich und ausdrucksstark. Aber auch der Geist des Konzertierens, des Wetteiferns, glänzte in Reinkultur. Solist und Tutti warfen sich die Bälle zu, entwickelten die Motive weiter, und scheinbar schlichte Begleitfiguren besaßen plötzlich ungemeines musikalisches Potenzial. Jeder Ton war wichtig und erhielt die gebührende Aufmerksamkeit, und dennoch wurde die Balance gehalten – alles fügte sich zusammen, floss in eins und pulsierte lebendig.

Die Sinfonie KV 201, ebenfalls in A-Dur, einer Tonart, die offenbar für Klarheit, Transparenz und Leichtigkeit steht, handelt es sich um einen delikaten Leckerbissen klassischer Sinfonik, in deren pulsiernden Streichertremoli, eleganten Unisono-Passagen und singender Melodik das Ensemble seiner Spielfreude freien Lauf lassen konnte.

Den Gegenpol bildete die Serenade für Streichorchester e-moll, op. 20 von Edward Elgar (1857-1934). Dunkel im Klang, erdig und dicht gedrängt zeigten die drei Sätze ein intensives Glühen und emotionale Dichte. Bezaubernd schöne Passagen gab es auch hier, wabernd wie das Nordlicht, sehnsüchtig und zärtlich und stets ehrlich – das Werk gilt als Liebeserklärung an Elgars Frau.

Die Camerata Europeana liebt diese Musik, lässt sich von ihr begeistern und reicht diese Begeisterung ans Publikum weiter. Es war am Sonntag ein inspirierender Abend voll inspirierender Musik.