Inselwächter feiern Fünfjähriges mit Häsabstauben

Brauchtumsgetreu ist bei den Inselwächtern am Dreikönigstag nach dem 12-Uhr-Glockenschlag der Inselkirchen das Häsabstauben der Inselwächter angesagt gewesen. Die Vorfreude auf die kommende Fasnacht sei nach Angaben der Zunft so groß, dass fast alle Mitglieder erschienen sind. Darüber und vor allem über die Neuanwärter freute sich Gründer und Zunftmeister Achim Jaeger. Mit dem Ruf „Inselwächter – wach auf“ wurden Alt- und Neunarren begrüßt. Später nahm Häswirtin Kerstin Götz-Wolf alle Häser mit ihrem einwandfreien Zustand ab. Nach bestandenem Wissenstest wurden die Neuanwärter begrüßt. Ganz im Sinne von Achim Jaeger sind mit den Familien Müller und Aust nicht nur altgestandene Narren auf die positive Entwicklung der Inselwächter aufgesprungen, sondern eben auch der so wichtige Narrensamen. Auch ein kurzer Ausblick auf die kommende Saison folgte. Dazu gehören Auftritte bei Brauchtumsveranstaltungen, Umzüge im In- und Ausland sowie das Begleiten von Narrenbaumstellen in nah und fern. lz/Foto: privat