Inselhalle bekommt einen neuen Webauftritt

Lindau (lz) - Frischen Look und perfekte Funktionalität – das verspricht die Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK) für den neuen Online-Auftritt der Inselhalle Lindau. Dabei gleicht sich das Aussehen den anderen Webauftritten der LTK an: Wie beim Relaunch für die Seiten des Park-Camping Lindau und der Incoming-Agentur Bodensee Tripps & Tours, setze auch die neue Inselhalle auf digitale Kompetenz. Die Seiten bieten laut Mitteilung der LTK dezentes Marken-Branding und effiziente Tools zum Buchen oder Planen von Veranstaltungen. „Der Kongress-Tourismus ist ein bedeutendes Standbein für uns“, erklärt LTK-Geschäftsführer Carsten Holz. „Dass wir uns in Lindau über hochkarätige Veranstaltungen wie die Nobelpreisträgertagung oder Religions for Peace freuen dürfen, ist keine Selbstverständlichkeit. Dank unserer vielseitigen und hochmodernen Location sind diese weiterhin bestens bei uns aufgehoben.“ Highlight soll das neue Event-Planungs-Tool sein, mit dem Kunden ihre eigene Veranstaltung online erstellen können. Vom geplanten Termin über die Anzahl der Gäste bis zur Technikausstattung ist alles nur ein paar Klicks weit entfernt. Haben die Kunden Fragen, ist digitale Hilfe nicht weit. Visualisierung: LTK