Insektenstiche kühlen - Nicht kratzen

Nach einem Insektenstich ist Kühlen das oberste Gebot, um den Juckreiz zu lindern. Dafür eignen sich Eiswürfel oder Kältekompressen. Kratzen sollten Betroffene sich nicht - das verschlimmert den Juckreiz.

Außerdem könnten dadurch Bakterien in die Haut eindringen und zu einer Entzündung führen, warnt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) in Berlin. Bildet sich nach dem Stich unter der Haut eine rote Linie in Richtung des Herzens, ist das in der Regel kein Grund zur Panik. Denn dabei handelt es sich laut ABDA meist um entzündete Lymphbahnen - und nicht um Symptome einer Blutvergiftung. Schmerzen und Fieber können die Folge sein, ein Arzt sollte die Entzündung lokal behandeln oder ein Antibiotikum verordnen. Allerdings kommt eine Lymphgefäßentzündung selten vor.