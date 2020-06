Insektenhotels brauchen gewissen Standard für Bewohner

Das Bauen und Aufstellen von sogenannten Insektenhotels, womit eigentlich immer Nisthilfen für Wildbienen gemeint sind, in privaten Gärten, an Waldrändern und Wiesen, ist seit einigen Jahren in Mode gekommen. Mode ist das richtige Wort. Denn je üppiger, vielfältiger und bunter der Bau ist, scheint es ein „gutes Hotel für Bewohner aller Art“ zu sein. Doch es geht nicht ums Aussehen, sondern um das richtige Nistmaterial, damit Wildbienen überhaupt „einchecken“ können.

Nisthilfen für Wildbienen selber zu bauen, ist keine große handwerkliche Herausforderung, jedoch sollte man Einiges über die zukünftigen Bewohner wissen, ohne gleich ein Biologie-Studium absolvieren zu müssen. „Manche Konstruktionen – egal ob selbstgebaut, vom Baumarkt oder aus dem Internet – sind nicht von Nutzen und das Geld nicht wert, und oft bemängeln die Besitzer, dass kaum eine Wildbiene in ihnen Einzug hält“, sagt Franz Renner.

Der Diplom-Biologe, pensionierter Naturschutz-Experte und ehemaliger Mitarbeiter des Naturschutzzentrums Wurzacher Ried gibt deshalb folgende Tipps: Entscheidend für die Besiedelung einer Nisthilfe sei nicht das Aussehen, sondern die Beschaffenheit der eingebauten Materialien. Diese sollten die natürlichen Nistgelegenheiten der Wildbienen nachahmen.

Kinderstube inklusive Überwinterungsquartier

Der Name „Hotel“ vermittle zudem den Eindruck, dass Insekten nur mal kurz vorbeischauen oder Unterschlupf finden. Dabei gehe es um eine Kinderstube inklusive Überwinterungsquartier, die so zum Erhalt von Arten diene.

Insektenhotels mit Kieferzapfen, Rindenstücken, Holzsplittern, Ästen, Steinplatten, Ziegelsteinen, Heu und Stroh entsprächen nicht den biologischen Anforderungen. Bohrungen an den Stirnseiten von Hölzern seien für Wildbienen oft zu eng oder hinten offen.

Nicht geeignet seien auch von Wand zu Wand quer eingelegte Schilfhalme. Hier könnten Bienen nicht in die Brutröhren schlüpfen. Häufig würden auch leere Lochziegel eingebracht. Sie füllen zwar rasch das Insektenhaus aus, seien aber für Wildbienen und solitäre Wespen nutzlos, der Lochdurchmesser sei viel zu groß. Die Biene könne es nicht leisten, hier Brutzellen anzulegen, weil dies viel Material und Zeit bedeuten würde und damit die Anzahl der Nachkommen verringere.

Gasbetonsteine sind ungeeignet

Lehmwände aus Ton oder hartem Lehm seien ebenfalls ungeeignet, da diese Materialien zu hart sind und die Bienen keine Löcher bohren könnten. Geeignet zum „Selbergraben“ sei nur lockerer Lösslehm. Auch Gasbetonsteine seien ungeeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und die Brut dadurch verpilze. Doch oft werde dieses Material in Bauanleitungen für Insektenhotels sogar noch extra angepriesen.

Marienkäfer, Schmetterlinge und Florfliegen fänden in der Natur genügend Nist- und Überwinterungsplätze und zögen weniger „ins Hotel“ – außer mal für eine Nacht, weiß Renner.

Für Nisthilfen seien Schilfhalme geeignet, die von Wildbienen sehr gut angenommen würden. Allerdings müsse beachtet werden, dass beim Ablängen mit der Gartenschere die Halme nicht gequetscht werden oder gar am Ende splittern und ausfransen. Zur Eiablage und zum Einbringen des gesammelten Pollen müsse die Wildbiene mehrfach vorwärts und rückwärts in den Halm einkriechen. Splitter würden die Flügel beschädigen.

Bambusröhren mit einem Innendurchmesser von drei bis neun Millimeter können hinter den Knoten abgesägt werden und sind somit hinten verschlossen. Ihre Länge kann zehn bis 20 Zentimeter betragen. Mit einem Bohrer wird das Mark ausgeräumt, die Innenwandung sollte möglichst glatt sein; dann die Bambusröhren bündeln oder in einer Dose, einem Holzkästchen oder in den Hohlräumen von Lochziegeln oder Kalksandsteinen unterbringen.

Gebort werden sollte nur ins Längsholz

Die einfachste Art, Nisthilfen für Wildbienen anzufertigen, sind verschieden große Löcher mit zwei, drei, vier, sechs, acht und zehn Millimetern Durchmesser in Harthölzern wie Buche, Esche, Eiche. Ein Muster der Bohrlöcher ist nicht wichtig, hier kann der Hotel-Erbauer seine Fantasie walten lassen. Allerdings sollte die Anzahl der kleineren Löcher (zwei bis sechs Millimeter) überwiegen.

Die Bohrtiefe sollte mindestens das Zehnfache des Lochdurchmessers sein, wenn möglich sogar noch tiefer. Nach dem Bohren muss die Oberfläche blank geschliffen werden, damit nicht querstehende Fasern die Bienen am Einschlüpfen hindern oder deren Flügel verletzen (siehe Schilfhalme). Gebort werden sollte nur ins Längs-, nicht ins Stirnholz.

Auch Strangfalzziegel bieten mit ihren Hohlräumen Wildbienen gute Nistmöglichkeiten. Durch den Brennvorgang verengte Öffnungen sollten mit einem Steinbohrer erweitert werden. Die Hohlräume von Ziegel- und Kalksandsteinen können mit Schilfhalmen und Bambusröhren gefüllt werden.

Wichtig ist Franz Renner: „Jede Art von Nisthilfe, egal ob es ein einfacher, puristischer Hartholzklotz ist, der auf jedem Balkon angebracht werden kann, oder ein großer Insektenpalast im Garten, ist ein wichtiger Beitrag zum Artenerhalt und zur Biodiversität. Denn ohne Bienen keine Bestäubung, und ohne Bestäubung kein Obst.“

Er selbst hat erst im Frühjahr einen neuen „Insekten-Palast“ gebaut und meint: „Wenn die richtige Nisthilfe gelegt ist, dürfen auch dekorative Elemente eingebaut werden und hübsch anzusehen sein. Neben geeigneten Nisthilfen sollte im Garten auch auf die Nahrungsansprüche der Wildbienen und anderer Insekten geachtet und der Garten oder Ziergarten wildbienenfreundlich gestaltet werden, zum Beispiel mit einer Wildblumenwiese, die Mischung gibt es fertig zu kaufen.