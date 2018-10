Insekten auf dem Speiseplan

Ein Wochenende voller Genuss verspricht die „Gustav“, die am Freitagabend bereits zum sechsten Mal im Dornbirner Messequartier ihre Tore öffnet. 210 Aussteller aus fünf Ländern bieten vielfältigen Genuss und außergewöhnliches Design. Zum Internationalen Salon für Konsumkultur werden bis Sonntag rund 10 000 Besucher erwartet.

Eröffnet wird die Messe für Genuss und Design im Dornbirner Messequartier traditionell am Freitagabend um 18 Uhr mit einer Preview. Bis Sonntagabend zeigen 210 Aussteller aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und Italien vielfältige Raritäten, Neuheiten und Klassiker rund um Haus, Garten, Küche, Keller, Möbel und Mode.

Ebenso international wie die Aussteller sind die Gäste: 30 Prozent stammen inzwischen aus Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein. Die Besucher nehmen sich viel Zeit: Drei Viertel waren im vergangenen Jahr länger als drei Stunden auf der Messe, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Für den kulinarischen Genuss bei den bereits traditionellen „Chef‘s Tastings“ sorgen in diesem Jahr das Biohotel Walserstuba (Riezlern), das Hotel Sonne (Mellau), die Restaurants blu-thu (Thüringen) und Dorfmitte (Koblach), 2erlei Catering (Rankweil) sowie Pleifers Engel (Hard). In Halle 9 verwöhnt erstmals „Hoakligs“ mit ausschließlich regionalen Produkten die Gäste der Gustav.

Bei den „Gustav Ateliers“ erleben die Besucher live unter anderem, wie Herbert’s Dorfmetzg Würste höchster Qualität herstellt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Stefanie Kölbel fertigt vor Ort zarten, leichten Schmuck in traditioneller Klöppeltechnik; Designerin Marlen gibt Einblicke in die Erstellung ihrer Modekollektion. Am Stand von blubonbon werden Gesichts- und Körperpflegeprodukte aus Bioölen gemischt.

Erstmals bereichern in diesem Jahr zwei Sonderausstellungen die Gustav: Die Objekt- und Installationskünstlerin Uta Belina Waeger zeigt das Upcycling gebrauchter Möbel. Sie erneuert Tische, Stühle oder Lampen und macht sie dabei zu kleinen Kunstwerken – Alltagsgegenstände zum Anfassen und Ansehen. Designer Marco Spitzar beschäftigt sich in seiner Ausstellung mit der Wirkung von Design Thinking auf Institutionen, Organisationen und Unternehmen.

Essbare Insekten

In diesem Jahr ist die Gustav zudem Treffpunkt für rund 250 Nachwuchsköche aus ganz Europa. Fünf Kochverbände aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Südtirol und Luxemburg halten in der Messehalle 14 den Kongress „Young Chefs Unplugged“ ab. Die Wein- und Cocktailbar der „Young Chefs“ ist für die Besucher der Gustav zugänglich. Sie können dort auch die Kongress-Vorträge verfolgen. Für Mutige gibt es am Sonntag einen öffentlichen Workshop zum Thema „Essbare Insekten“.

Die sechste Gustav startet am Freitag, 19. Oktober, von 18 bis 22 Uhr mit der Preview. Am Samstag ist die Messe von 10 bis 20 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintrittskarten für die Preview (34 Euro) gelten an allen drei Tagen. Einzel-Eintritte sind online um 17 Euro erhältlich.