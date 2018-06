Im Mai und im Juni ist Hanne Dittrichs Installation „Azzurro“ mitsamt der gleichnamigen Ausstellung in Abtsgmünds Partnergemeinde Castel Bolognese in Italien gezeigt worden. Nun gehen Dittrichs Werke erneut auf große Tour. Der Kunstverein Bretten hat die Abts-gmünder Künstlerin eingeladen „Azzurro“ im Melanchthonhaus zu zeigen. Derzeit bereitet Hanne Dittrich alles in ihrem Atelier in Pommertsweiler vor.

In blauen Bildern, daher auch der Name „Azzurro“, wird ein Querschnitt durch das Werk der Künstlerin gezeigt. Bei der Installation handelt es sich um Bilder, die auf niedrigen, kreuzförmigen Podesten liegen. Betrachter können die Podeste umrunden und erhalten dadurch immer neue Perspektiven auf die blauen Bilder-Kompositionen. In der Ausstellung zeigt Dittrich Eitemperabilder auf Leinwand und Découpagen auf Holz und Stein, natürlich alles in Blau gehalten. „Vielleicht hänge ich zur Auflockerung aber auch ein rotes Bild auf“, sagt die Künstlerin mit einem Augenzwinkern.

Zum Projekt „Azzurro“ erscheint auch ein lyrisches Künstlerbuch mit dem Titel „Ins Blaue hinein“. Es ist signiert und durchnummeriert.

Hanne Dittrich stellt vom 16. September bis zum 14. Oktober in Bretten bei Karlsruhe aus. Die Installation „Azzurro“ ist im Melanchthonhaus zu bewundern, die Ausstellung im Kunstverein Bretten. (na)