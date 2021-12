Inner Wheel Club Ravensburg unterstützt Schule in Tansania

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

IWC-Pastpräsidentin Marianne Blumer erklimmt gern schwindelnde Höhen: im Himalaja, in Tansania und nicht zuletzt in den heimischen Alpen. Vor drei Jahren bestieg sie den Kilimandscharo, 2021 den Mount Kenia und den Mount Meru. Bei allem Glück, das sie bei ihren Touren empfindet, denkt sie an die Menschen, die in diesen Regionen ein schweres Leben bewältigen müssen. Vor allem geht es um die Kinder, die Bildung brauchen, um ihr Leben einmal besser gestalten zu können. So unterstützte sie in Nepal und nun in Tansania Schulen und hat den Inner Wheel Club Ravensburg durch differenzierte Berichte und Vorschläge überzeugt, dass hier ein finanzielles Engagement richtig ist. In Moschi, am Fuß des Kilimandscharo, übergab sie jetzt eine Spendensummme, die auf drei Jahre verteilt war, persönlich an die Stella Maris Primary School, deren Leiter vor kurzem an Corona verstorben ist. Die sieben Grundschulklassen mit 273 Schüler*innen und die 106 Kindergartenkinder dankten mit einem eineinhalbstündigen Programm mit Tänzen, Gesang und Sketchen. Von der Spendensumme werden Lehrergehälter und Schulessen bezahlt. Die Schülerinnen und Schüler kommen aus benachteiligten Familien, sind Aids-Waisen oder Kinder alleinerziehender Mütter.

Wesentlich unterstützt wird die Stella Maris-Schule auch von der Organisation Extrek-Africa, deren Mitbegründer Thomas Lämmle in Waldburg Reisen und Touren in Ostafrika organisiert und leitet. Der Sportwissenschaftler und Bergsteiger, der nach einem schweren Unfall nun wieder tätig sein kann, lebt sein Motto: „Bergsteigen und dabei etwas Gutes tun.“