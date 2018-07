Innenminister wollen Züge sicherer machen

Bremen (dpa) - Die Innenminister von Bund und Ländern wollen die Sicherheit in Zügen und im öffentlichen Nahverkehr verbessern. Bei ihrer heute in Bremen beginnenden Konferenz wollen sie sich auf ein Maßnahmenpaket einigen. Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, angesichts jüngster Gewaltexzesse müsse man hier dringend handeln. Als Beispiel nannte er neue Notrufsysteme für Fahrgäste sowie einen Ausbau der Videoüberwachung und mehr Polizeipräsenz auf Bahnhöfen und in Bahnen.