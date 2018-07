Obwohl er mit 1,46 Promille im Februar vergangenen Jahres einen 84-jährigen Fußgänger in der Kressbronner Kirchstraße mit seinem Auto tödlich verletzt hat, kommt der Angeklagte mit einer Geldstrafe von 1200 Euro davon. Die Staatsanwaltschaft nahm am Montag vor dem Landgericht in Ravensburg ihre Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts wieder zurück. Ursprünglich saß der Lindauer wegen fahrlässiger Tötung auf der Anklagebank.

Hätte der tödliche Unfall im nüchternen Zustand vermieden werden können – und hätte der betrunkene Fahrer ...