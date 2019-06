Inklusives Wohnen in Lindau: Bilanz nach einem Jahr Rainhaus-Projekt

Von Schwäbische Zeitung

Die beiden deutschen Wanderer, die seit Dienstagabend in Österreich vermisst wurden, sind tot.

Gefunden haben die Bergretter die 40-jährige Frau und ihren 41 Jahre alten Lebensgefährten am Mittwochnachmittag in dem 30 Meter tiefen Schneeloch, in das sie am Tag zuvor abgerutscht waren. Die genaue Todesursache wird derzeit noch ermittelt.

42 Bergretter hatten nach den beiden Vermissten gesucht, unter anderem mit einer Dampfsonde, um das Eis zu schmelzen.