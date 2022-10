Initiativen vom Bodenseekreis zahlreich vertreten

In Deutschland engagieren sich über 29 Millionen Menschen ehrenamtlich für die Belange ihrer Mitmenschen. Volker Mayer-Lay MdB sieht das Ehrenamt als unverzichtbare Stütze unserer Zivilgesellschaft und hält es für wichtig, den engagierten Menschen im Land hierfür auch deutlich und öffentlichkeitswirksam zu danken. Dies schreibt der Politiker in einer Pressemitteilung.

Zu diesem Zweck wird vorbildliches Engagement seit 2009 jährlich mit dem deutschen Engagementpreis ausgezeichnet. „Bürgerinnen und Bürger können noch bis zum 19. Oktober, mittels eines Online-Votings auf der Webseite des Deutschen Engagementpreises oder mittels Unterschriftenlisten, für Ihren Favoriten abstimmen“, führt Mayer-Lay in dem Schreiben aus und ruft darin gleichzeitig zur Teilnahme an der Abstimmung auf.

Gleich fünf Einreichungen aus unserer Region wurden laut Mitteilung nominiert. So half Anna Zinser in Friedrichshafen älteren und bedürftigen Menschen bei der Vermittlung von Impfterminen gegen das Coronavirus und auch Jochen Beck hat in Langenargen über 500 Menschen über seine Plattform bei diesem Thema unterstützt. Vanessa Schnell engagiert sich in der Überlinger Nachbarschaftshilfe, Theresa Stritt koordiniert die Unterstützung beim Aufholen des coronabedingt verpassten Schulstoffs in Tettnang und Barbara Endress unterstützt bei der Lebensmittelausgabe in Meersburg unverschuldet in Not geratene Menschen.

„Ich bin stolz, dass so viele Bürger aus meinem Wahlkreis nominiert wurden. Auch ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für das ehrenamtliches Engagement bedanken“, so Volker Mayer-Lay abschließend.