Initiative „Pro Kerkingen“ fordert Tempo 30 für Lkw

Die Bürgerinitiative (BI) „Pro Kerkingen“ hat sich virtuell mit Leni Breymaier (SPD) und Roderich Kiesewetter (CDU) getroffen. Ziel sei gewesen, den beiden Bundestagsabgeordneten die Forderungen der BI nahezubringen in der Hoffnung, dass ihr Einfluss Bewegung in bestimmte Themen bringen könne, schreibt die Initiative in einer Mitteilung. BI-Sprecher Georg Fuchs habe die Lärm- und Lichtemissionen sowie Gewässerbelastungen durch ansässige Unternehmen, deren Betriebszeiten-Erweiterungen, die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets sowie die Belastung durch deutlich steigende Verkehrszahlen, auch beim Lkw-Verkehr, als Hauptpunkte aufgelistet.

Die Abgeordneten brachten für die persönlichen Gespräche mit den Gremiumsmitgliedern der Initiative „Pro Kerkingen“ viel Zeit mit, heißt es in der Mitteilung der BI. Die Gespräche dienten in erster Linie dem direkten Austausch und der Möglichkeit, die Situation ganz konkret aus Bürgersicht zu schildern. Auch wenn von Anfang an allen Beteiligten klar gewesen sei, dass die Sorgen der BI nicht in den direkten Einflussbereich des Bundestages fallen, so setze die BI dennoch Hoffnung auf den politischen Einfluss der Abgeordneten Breymaier und Kiesewetter. Aber auch die Bitte um Einflussnahme auf die im Verkehrsrecht und vor allem im Immissionsschutzgesetz zugrunde gelegten Gesetzestexte wurde thematisiert. Hier sieht die BI nach eigenem Bekunden starken Nachbesserungsbedarf – schließlich hätten sich seit der letzten Überarbeitung der relevanten Gesetze der Stand der Technik, der Durchsatz in holzverarbeitenden Betrieben sowie das generelle Verkehrsaufkommen stark weiterentwickelt.

Georg Fuchs, der Sprecher der aktuell knapp 100 Mitglieder umfassenden Initiative, stellte zunächst die Entstehung und Entwicklung der Initiative sowie deren wichtigste Forderungen dar. Demnach setzt sich die Initiative vor allem mit folgenden Punkten auseinander: erstens mit der Auslegung der bestehenden Anlagen hinsichtlich Lärm- und Lichtemissionen sowie Gewässerbelastungen durch ansässige Unternehmen. Zweitens wurden die geplanten und derzeitigen Betriebszeiten-Erweiterungen der ortsansässigen Unternehmen in Kerkingen genannt. Drittens das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans für die angedachte Erweiterung des Gewerbegebietes in Kerkingen. Und viertens setze sich die Initiative mit dem enormen Verkehrsaufkommen in Kerkingen auseinander, welches sich auch unter dem Einfluss der Gewerbeentwicklung stark verändert habe.

Zu den bisherigen Entwicklungen rund um Betriebszeitenerweiterungen und Lärmbelastungen durch das ansässige Unternehmen vertritt die Initiative nach eigenen Angaben eine klare Meinung: „Auch wenn jetzt teilweise sinnvolle Maßnahmen ergriffen wurden, schlussendlich ist die Basis dafür kaum die gesetzliche Grundlage und der Druck der Behörden. Vielmehr waren jedes Mal die Einwände der Bürger notwendig, damit die zugrunde gelegten Berechnungen und Messungen hinterfragt wurden.“ Damit sehen die Mitglieder der Initiative auch weiterhin die Notwendigkeit, „angedachte Entwicklungen genauestens zu verfolgen und kritisch zu hinterfragen“. Hier würden sich die Mitglieder wünschen, formulieren sie selbst, dass man sich noch mehr auf die verantwortlichen Behörden und gesetzlichen Grundlagen verlassen könnte.

Bezogen auf die Belastung durch deutlich steigende Verkehrszahlen – sowohl in der Ortsdurchfahrt sowie auf der L1060 – sieht die Initiative vor allem die Maßnahme der Geschwindigkeitsreduzierung und eine entsprechende Überwachung als geeignetes Mittel. Während diese Maßnahmen in ähnlich belasteten angrenzenden Ortschaften bereits umgesetzt seien, warteten die Kerkinger Bürger immer noch vergeblich auf entsprechende Maßnahmen, so die Initiative. Sie fordere aktuell ganz konkret 50 Kilometer pro Stunde auf der L1060 auf Höhe der Ortschaft und innerorts auf der Ortsdurchfahrt 30 Kilometer pro Stunde für Lkw. Maßnahmen, die laut BI einfach und nachweislich effektiv seien. Bisher angenommene und veröffentliche Verkehrszahlen für Kerkingen stellt die Initiative in Frage. So seien bei eigenen Zählungen teilweise doppelt so viele Lkw und ein Viertel mehr Pkw pro Tag ermittelt worden. Teilweise sei die Ortschaft mit über 600 Fahrzeugen pro Stunde belastet.

Leni Breymaier und Roderich Kiesewetter zeigten sich laut dem Bericht der BI jeweils während der Gespräche sehr interessiert, fragten nach und ließen sich gerne auf die Fragen der Bürger ein. Ein Angebot für Vor-Ort Termine stehe.