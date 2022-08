Initiative Mission-Entwicklung-Frieden blickt auf 20 Jahre Hilfeleistung in Südafrika

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Boos/Ebersbach - Die Initiative Mission-Entwicklung-Frieden (MEF) der beiden Kirchengemeinden St. Valentinus Boos und St. Michael Ebersbach hat im Rahmen eines Gottesdienstes ihre Arbeit abgeschlossen.

In den letzten 20 Jahren haben die Mitglieder 60 000 Euro erwirtschaftet. Die beiden Kirchengemeinden unterstützten das Engagement mit weiteren 15 000 Euro. Damit flossen rund 75 000 Euro Fördergelder in die Jugendarbeit in Botshabelo und Assisi Mission/Südafrika. Aus Altersgründen beenden die Mitglieder nun leider das Engagement.

Schwester Tanja berichtet vom Bophelo Children and Youth Care Centre, in dem Waisenkinder leben und Kinder sowie Jugendliche, die vom Jugendamt vermittelt werden, da sie beispielsweise Opfer von Brutalität oder Missbrauch wurden. „Oft hauen auch entweder die Väter oder die Mütter ab und lassen die Kinder alleine zurück, bis ein Nachbar feststellt, dass das Kind/ die Kinder alleine sind und sich dann an die Polizei wendet. Solche Kinder werden dann auch zu uns ins Bophelo Centre gebracht.“

Neben dem Provinzhaus der Schwestern gehört zu Assisi Mission auch eine Schule, die Kinder von der ersten bis siebten Klasse besuchen können, das Retreat Centre Regina Pacis, wo Exerzitien und Besinnungstage für Jugendliche und Erwachsene angeboten werden, ebenso die Jugendworkshops. Es gibt eine Kirche, eine Farm und ein Dorf mit 25 kleinen Häuschen, in denen ungefähr 150 Menschen auf engstem Raum zusammen leben.

Schwester Valentina liegen auch sehr die „Streetkids von Ladybrand“ am Herzen, das 35 Minuten von Assisi Mission entfernt ist. „Das sind Jugendliche ohne Zuhause, die sich mit kleineren Arbeiten ein paar Groschen verdienen, um zu überleben.“ Für diese bieten die Schwestern spezielle Workshops an, und es gelingt, dem einen oder anderen wenigstens eine dreimonatige Grundausbildung in einem handwerklichen Bereich zu ermöglichen, um den Absprung von der Straße zu schaffen.

In Assisi Mission wurde im Rahmen der Dorfentwicklung auch eine kleinere Bäckerei gegründet, die Bestellungen von Schule, Kinderheim, Retreat Centre und den Schwestern erhält und junge Leute ausbildet.

Schwester Tanja sprach ein herzliches Vergelt’s Gott aus für die jahrelange Unterstützung und den Einsatz. Mit Wehmut, dass das Gremium MEF sich auflöst, ist doch ihre Hoffnung verbunden, dass die Gemeinden St. Valentinus und St. Michael die Arbeit in Südafrika weiterhin unterstützen.