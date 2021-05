Initiative bleibt an Thema Europapromenade dran

Friedrichshafen (sz) - Bedingt durch Corona und die momentane finanzielle Situation in der Stadtverwaltung hat die Initiative „Häfler Herzenseuropäer“ das Projekt einer Europapromenade in Friedrichshafen zwar zurückgestellt, aber nicht aufgegeben. Die Gruppe teilt aus Anlass der Europawoche, die dieses Jahr vom 1. bis 9. Mai gefeiert wird, mit, dass sie die Planung und Realisierung einer Promenade mit Fahnenmasten und Infotafeln weiter verfolge. In Friedrichshafen sei das Thema Europa mit all seinen Facetten zu wenig in der Öffentlichkeit präsent. Dabei spiele Europa am See eine große Rolle: Es gebe Partnerschaften mit vier europäischen Städten, Firmen mit Verbindungen in Europa und darüber hinaus, und mehr als 100 Nationalitäten leben in Friedrichshafen, heißt es weiter. Dennoch finde man in Friedrichshafen so gut wie keinen Hinweis auf eine „Europäische Arbeit und einen Aufbruch“, bedauert die Initiative. Deshalb sei bürgerschaftliches Engagement gefragt.