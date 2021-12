Ingrid Zakowski gewinnt eine A-Klasse

In der November-Auslosung des VR-Gewinnsparens hat die Gewinnsparerin Ingrid Zakowski den Hauptpreis, einen Mercedes-Benz A250e, gewonnen und durfte sich nun über das neue Auto freuen, welches direkt vor ihre Haustüre geliefert wurde. 2,50 Euro sind beim Gewinnsparen der Spieleinsatz, von dem 63 Cent an gemeinnützige Institutionen in der Region gespendet werden. VR-Firmenkundenbereichsleiter Michael Bux wies bei der Übergabe des Hauptpreises darauf hin, dass die VR-Bank Ostalb in diesem Jahr mit den Spendengeldern aus dem VR-Gewinnsparen regionale Projekte fördert unter anderem auch Crowdfunding-Projekte auf der eigenenPlattform www.vrbank-ostalb.de/crowdfunding. Unbser Bild zeigt von links Hartmut Sühs, die Gewinnerin Ingrid Zakowski und Michael Bux von der VR-Bank Ostalb. Foto: VR-Bank Ostalb