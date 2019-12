Ingrid Höfer übergibt Kinderkino an Irene Lodde

Veringenstadt (sr) - Das Kinderkino in Veringenstadt ist seit zwölf Jahren fester Bestandteil des Mehrgenerationenhaus-Projekts. Ingrid Höfer, deren Kinder damals klein waren, übernahm direkt zum Start die Organisation.

Einmal im Monat suchte sie gemeinsam mit den Kindern einen geeigneten Film aus, der dann auf der Großleinwand im offenen Treff gezeigt wurde. Über die Grundschule wurden die Kinder zur kostenlosen Vorführung eingeladen. Bis zu 30 Mädchen und Jungen saßen in den Zuschauerreihen. Höfer sorgte mit Getränken, Popcorn und Chips für die entsprechende Kino-Atmosphäre. Mittlerweile sind Ingrid Höfers Kinder längst erwachsen – was sie dazu veranlasste, das Kinderkino nun in jüngere Hände zu übergeben.

Mit Irene Lodde hat sie eine Nachfolgerin gefunden, die sich momentan in der gleichen Situation befindet wie Ingrid Höfer vor zwölf Jahren. „Meine Kinder kommen sowieso immer ins Kino, daher übernehme ich gerne diese Aufgabe“, sagt Lodde. Johanna Benz-Spies, die das Mehrgenerationenhaus-Projekt lange für die Stiftung Liebenau und später als Geschäftsführerin begleitete, überraschte Ingrid Höfer bei ihrer letzten Kinderkino-Auflage am Sonntag, bedankte sich bei ihr und überreichte ihr einen Blumenstrauß.