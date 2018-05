Infrastruktur bleibt ein Manko

Riedlingen ist ein guter Wirtschaftsstandort, was Wohnraum, Gewerbeimmobilien und auch das Angebot an Parkplätzen angeht. Allerdings hat er weiter Defizite beim Thema Infrastruktur – sowohl bei der Erreichbarkeit über die Straße als auch über die Schiene. Auch die medizinische Versorgung im Raum wird als mangelhaft wahrgenommen. Dies geht aus einer Befragung von Riedlinger Unternehmern durch die IHK hervor. Dennoch würden 80 Prozent der Selbstständigen, die an der Befragung teilgenommen haben, Riedlingen als Wirtschaftsstandort empfehlen.

IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle und Simon Pflüger, Leiter der Standortpolitik bei der IHK, präsentierten im Rathaus vor Unternehmern, Bürgern und Gemeinderäten die Zahlen. Alle fünf Jahre ruft die IHK bei ihren Mitgliedsunternehmen die Einschätzungen und Bewertungen zu vier Feldern ab: Infrastruktur und Verkehr, Fachkräfte und Bildung, Standortattraktivität und Kosten. Rund 190 Unternehmen in Riedlingen seien angeschrieben worden, 40 haben geantwortet. Ein guter Wert nach Aussage von Simon Pflüger.

Insgesamt sind diejenigen, die auf die IHK-Anfrage geantwortet haben, mit dem Standort zufrieden. 80 Prozent würden ihn weiterempfehlen. Damit liegt Riedlingen über dem Durchschnitt im Kreis Biberach (76 Prozent) aber unter dem Durchschnitt im IHK-Gebiet (82 Prozent).

Besonders wichtig sind den Riedlinger Selbstständigen die Breitbandversorgung, die medizinische Versorgung, die Versorgungssicherheit beim Strom, die Wirtschaftsfreundlichkeit der Verwaltung und die Erreichbarkeit der Straße. Doch gerade bei diesen Punkten zeigt sich vielfach Handlungsbedarf.

Der größte Unterschied zwischen Bedeutung und Zufriedenheit ergibt sich bei der medizinische Versorgung. Aber auch beim Thema „Erreichbarkeit über die Straße“ oder der Breitbandversorgung ist die Zufriedenheit nicht groß. Bei der Internetanbindung liegt Riedlingen im Mittelfeld vergleichbarer Städte.

Bei der „Wirtschaftsfreundlichkeit der Verwaltung“ landet Riedlingen im letzten Drittel beim Städtevergleich. Wobei Sälzle einwirft, dass sich das Ergebnis nicht allein auf die Stadt Riedlingen bezieht, sondern auf die „Bürokratie“ allgemein. Bürgermeister Marcus Schafft nahm für sich und sein Haus in Anspruch, dass seine Verwaltung sehr bemüht sei, Lösungen zu finden.

In anderen Bereichen erobert die Stadt Riedlingen den Spitzenplatz im Vergleich mit den anderen Städten der IHK-Region: Beim Thema Mieten und Verfügbarkeit von Gewerbeimmobilien zu relativ günstigen Preisen. Da liegt Riedlingen ganz oben. Ein Pfund mit dem die Stadt wuchern kann. Auch die Verfügbarkeit von beruflich qualifizierten Fachkräften und das Parkplatzangebot wird positiv bewertet. Hier liegt Riedlingen im Städtevergleich auf Platz sechs. Bei der Möglichkeit der Vereinbarkeit von Familien und Beruf sowie bei Einkaufsmöglichkeiten schneidet die Stadt nicht so gut ab.

Sorgen machen Sälzle in der IHK-Region vor allem der Mangel bei den Fachkräften,– allerdings weniger bei den Akademikern, als bei den beruflich Qualifizierten. Mit vielen Initiativen versucht die IHK für die duale Ausbildung zu werben. Der Weggang von jungen Leuten zur Ausbildung oder zum Studium ist hoch. Allerdings kehren nach Riedlingen relativ viel gut ausgebildete Männer und Frauen ab 25 Jahren wieder zurück. Dass künftig noch mehr den Weg zurück aufs Land finden, könnte man auch verstärkt für die Region werben und aufzeigen, welche Unternehmen in der Region erreichbar sind.

Auch beim Betreuungsangebot im Kinderbereich sieht er noch Luft nach oben – auch weil die Frauen als Fachkräfte gebraucht werden. Die mangelnden Sprachkenntnisse der Kinder – mit und ohne Migrationshintergrund – sieht die IHK ebenfalls mit Sorgen.

In der anschließenden Diskussion wurde Sälzle nach konkreten Maßnahmen gefragt, um die Situation in Riedlingen zu verbessern. Sälzle hob in seinen Antworten vor allem auf die Verbesserung der Erreichbarkeit über die Straßen ab. Er warb für die Ostumfahrung und appellierte an die Stadt und die Gemeinderäte bei diesem Punkt Geschlossenheit zu zeigen. „Meine dringende Empfehlung – einigt euch“.

Als konkreter Punkt, der Riedlingen voran bringen könne, nannte Sälzle das geplante „Digital Hub“, das als Anlaufstelle für alle digitalen Aktivitäten in der Region dienen und Jungunternehmer anziehen kann. Davon könne eine Stadt wie Riedlingen profitieren. Das sei kein „rosaroter Horizont, aber eine Chance“.

Im Gegenzug bat Gemeinderat Manfred Schlegel noch den IHK-Hauptgeschäftsführer sich für die Stadt Riedlingen beim Thema „medizinische Versorgung“ einzusetzen. Denn dass auch hier Handlungsbedarf besteht, habe die Umfrage gezeigt.