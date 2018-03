Infozentrum Hütten eröffnet die Saison

Im Biosphären-Informationszentrum in Hütten wird am Sonntag, 25. März, die neue Saison eröffnet. Im Zuge dessen wird auch die Ausstellung der beiden Schelklinger Künstlerinnen Brigitte Buck-Jäger und Ute Wekwert eröffnet. Die Vernissage zur Ausstellung „Farbfelder – Feldfarben“ beginnt um 11 Uhr. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Musikschule Bolach, für einen kleinen Umtrunk ist gesorgt.

Die beiden Besitzerinnen der kleinen Galerie „Kunst und Kunst“ in der Schelklinger Marktstraße, Brigitte Buck-Jäger und Ute Wekwert, stellen in einer gemeinsamen Ausstellung Werke in Acryl-Mischtechnik vor. Beide Künstlerinnen benutzen neben Acrylfarbe weitere Materialien wie Tusche, Bleistift, Kohle-Pigmente, Ölkreide aber auch Lacke, Leim und Strukturpasten. Papier und Stoffe kommen zum Einsatz, teilweise wird auch mit Wachs und Bügeleisen gearbeitet.

Außer auf Leinwand arbeiten die beiden Künstlerinnen auch auf Papier, Kartonagen, Holz oder auch Haushaltsschwämmen. Viele Farbschichten werden übereinander gelegt. Mit Kratzen, Bürsten und Schütten werden Akzente gesetzt. Die daraus entstehenden Flächen und Formen führen auf den Weg der „Bildgeburt“. Die Vernissage zur Ausstellung findet am morgigen Sonntag im Infozentrum Hütten statt. Beginn ist um 11 Uhr.

Gezeigt werden dann 48 kleinformatige Bilder, die extra nur für die Ausstellung in Hütten entstanden sind. „Daran haben wir jetzt gut zwei Monate gearbeitet“, sagen Buck-Jäger und Wekwert unisono. Zustande gekommen ist die Ausstellung auf Betreiben der Biosphärenzentrum-Mitarbeiter in Hütten. Die waren bereits im vergangenen Jahr auf die beiden Schelklinger Künstlerinnen zugekommen, „aber da hat es zeitlich nicht geklappt“, sagt Buck-Jäger. Umso glücklicher sind die beiden, dass es jetzt endlich geklappt hat.

Das Infozentrum hat sonn- und feiertags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 29. April, ist die Austellung wegen einer internen Veranstaltung geschlossen. Gruppen können das Infozentrum auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten nach Voranmeldung bei der Stadt Schelklingen unter 07394/248 27 oder info@schelklingen.de besuchen.