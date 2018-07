Infoveranstaltung zum Trinkwasser Weißenbronnen

Die Gemeinde Baienfurt lädt zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Kiesabbau in Vogt ein. Los geht es laut Pressemitteilung am Mittwoch, 25. Juli, ab 19 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses Baienfurt, Marktplatz 1, mit der Möglichkeit, auch in diesem Rahmen Einwendungen zu erheben. Die „Interessengemeinschaft Grund-Grenis“ wird anwesend sein, ebenfalls informieren und auf Wunsch Formulierungsvorschläge für Einwendungen anbieten.

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben hat zum Kiesabbau in Grund in der Gemeinde Vogt eine öffentliche Auslegung gestartet. Zu dem Planentwurf des Regionalverbands, dessen Begründung sowie dem Umweltbericht und anderen Unterlagen kann jeder gegenüber dem Regionalverband Bodensee-Oberschwaben bis spätestens Donnerstag 26. Juli, schriftlich Stellung nehmen, entweder persönlich, per E-Mail an info@rvbo.de, postalisch an den Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, Hirschgraben 2, 88214 Ravensburg, per Telefon unter 0751 / 363540 oder per Fax an 0751 / 3635454.

Die Unterlagen können unter www.rvbo.de/Planung/Fortschreibung-Regionalplan-Kapitel-Rohstoffe eingesehen und abgerufen werden; ebenso beim Regionalverband Bodensee-Oberschwaben sowie bei den Landratsämtern Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen.