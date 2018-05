Unterschneidheim (ij) - Am Sonntag, 20. Mai, findet ein Informationstag im Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins Unterschneidheim an der Nordhäuser Straße statt. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr beantworten die Fachwarte Fragen zum Thema Gartenbau.