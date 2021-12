Infos zum Medizinstudium im Abi-Chat erhalten

Menschen helfen, Leben retten: Wer Ärztin oder Arzt werden will, muss einige Hürden nehmen. So ist eine sehr gute Abinote für die Studienzulassung beinahe unverzichtbar und das Studium selbst gilt als sehr anspruchsvoll. Doch wie läuft die Bewerbung dafür eigentlich ab? Wie sieht der Studienalltag aus? Und wie gelingt der Karriereeinstieg? Diese und viele andere Fragen beantworten Expertinnen und Experten beim nächsten Abi-Chat am Mittwoch, 8. Dezember. Von 16 bis 17.30 Uhr dreht sich alles ums Thema „Medizin studieren“.

Interessierte loggen sich ab 16 Uhr auf der Hompage http://chat.abi.de ein und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das nach dem Chat im Abi-Portal veröffentlicht wird. Mehr Infos zum Chat finden sich online unter https://abi.de/interaktiv/chat