Informationsangebot zum Weltgebetstag der Frauen

Die Katholische Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau macht im Vorfeld des Weltgebetstags der Frauen ein ökumenisches Informationsangebot für Multiplikatorinnen. Es gibt drei Präsenztermine und einen online.

Der Weltgebetstag 2023 kommt aus Taiwan mit dem Titel: Glaube bewegt (Eph 1,15-19). Die Insel, 180 Kilometer vor der Küste Chinas, ist auch unter dem Namen Formosa („die Schöne“), im 16. Jh. von portugiesischen Seefahrern benannt. Die Hauptinsel und zahlreiche kleinere frumherum bieten eine abwechslungsreiche Landschaft und viele natürlichen Ressourcen. Da die Volksrepublik China den Machtanspruch auf Taiwan erhebt, hat Taiwan seit 1971 auch keinen Sitz mehr in den Vereinten Nationen. Bei den Angeboten gibt es Landesinformation und Informationen zu der Situation der Frauen, ihrer Kultur, Geschichte und Religion. Die Gottesdienstordnung mit verschiedenen Gestaltungselementen, Auslegung der Bibeltexte und Ideen zur Festgestaltung sind ebenfalls Bestandteil.

Die Termine im Einzelnen: Samstag, 21. Januar, von 9.30 bis 11.30 Uhr oder von 13.Uhr bis 15.30 Uhr im Katholischen Gemeindehaus St. Georg in Ochsenhausen (Jahnstraße 6); Dienstag, 24. Januar, von 14 bis 16 Uhr im Evangelischen Martin-Luther-Gemeinde-Haus in Biberach (Waldseer Straße 18); Donnerstag, 26. Januar, von 14 bis 16 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Bad Saulgau (Gutenbergstraße 49); sowie online am Freitag, 27. Januar, von 14 Uhr bis 16 Uhr, dafür wird der Zoom-Link kurz vor der Veranstaltung an alle angemeldeten Teilnehmerinnen verschickt.

Eine Anmeldung ist bei allen Vorbereitungstagen notwendig per Mail an info@keb-bc-slg.de oder www.keb-bc-slg.de im Internet.