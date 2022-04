Informationen für Existenzgründer

Wie wird aus einer Geschäftsidee ein Erfolg? Die IHK Ulm veranstaltet am Mittwoch, 27. April, von 14 bis 19.30 Uhr einen Informationsnachmittag zur Existenzgründung. Es handelt sich hierbei um eine Präsenz-Veranstaltung mit der Wahlmöglichkeit zur Online-Teilnahme, teilt die IHK mit. Die Experten des StarterCenters der IHK geben Interessierten dabei Hinweise zu persönlichen und fachlichen Anforderungen, zur Gewerbeanmeldung sowie zu Finanzierungsmöglichkeiten, Fördermitteln, Steuern und Versicherungen. Außerdem werden die Teilnehmenden mit der Ausarbeitung eines Businessplans vertraut gemacht und bekommen Tipps zur Kundengewinnung. Die Teilnahme kostet 45 Euro. Die Besucher erhalten einen Gutschein für eine vergünstigte Einzelberatung. Anmeldung unter www.ulm.ihk24.de/infonachmittag Infos unter Telefon 0731 / 17 32 50 oder per E-Mail an startercenter@ulm.ihk.de.