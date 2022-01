Infonachmittag am Sankt-Jakobus-Gymnasium

Das Sankt-Jakobus-Gymnasium bietet am Dienstag, 25. Januar, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr allen Viertklässlern und ihren Eltern die Möglichkeit, die Schule vor Ort kennenzulernen.

Im Rahmen der Veranstaltung wird es für die Eltern einen Informationsvortrag in der Aula der Schule und für die Kinder eine Schulhausrallye in Kleingruppen geben. Zusätzlich ist eine Teilnahme per Videoschalte möglich. In jedem Fall muss aber eine Anmeldung per E-Mail an folgende Adresse erfolgen: sekretariat@st-jakobus-gymnasium.de. Telefonisch ist das Sekretariat unter 07366 / 9223437 zu erreichen. Die Schule bittet darum, bei der Anmeldung die Anzahl der erwachsenen Teilnehmer mitzuteilen beziehungsweise, wer online teilnehmen möchte.

Wichtig: Die Teilnahme für Erwachsene ist nur mit 2G+Nachweis möglich. Die Kinder brauchen einen aktuellen Testnachweis oder können sich vor Ort ab 16 Uhr testen lassen. Es wird gebeten, genügend Zeit für die Testung einzuplanen.

Ein zweiter Termin für einen Informationsnachmittag am 31. Januar entfällt wegen zu geringer Nachfrage.

Das Sankt-Jakobus-Gymnasium führt als gebundene Ganztagsschule in Trägerschaft der Stiftung Katholische Freie Schule der Diözese Rottenburg-Stuttgart in acht Jahren zum Abitur. Pädagogische Grundlage der Arbeit ist der am christlichen Menschenbild ausgerichtete Marchtaler Plan mit seinen vier Säulen: dem vernetzten Unterricht, der freien Stillarbeit, dem Fachunterricht und dem Morgenkreis.