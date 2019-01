Infoabend von BoRa in Bad Wurzach

Mehr Frauen in die kommunalen Parlamente. Das ist das Ziel der überparteilichen Initiative „BoRa – Frauen für die Politik“. Sie lädt am 23. Januar, 19 Uhr, in Bad Wurzach, Maria Rosengarten, zu einem Infoabend ein. Nach Begrüßung und Grußwort der Bad Wurzacher Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) gibt es eine lockere Gesprächsrunde mit Frauen, die entweder schon in Gemeinderäten oder Kreistagen sitzen oder dafür kandidieren. Die Moderation hat SZ-Redakteurin Marlene Gempp. Danach können die Teilnehmer/innen bei Umtrunk und Imbiss in kleiner Runde ins Gespräch kommen können. Für Musik sorgen Lothar Kraft und Stefan Sigg. (sz)