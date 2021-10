Infoabend der Fachhochschule Vorarlberg

Wer im kommenden Jahr ein Studium beginnen möchte, braucht jetzt schon Informationen über das Studienangebot und die Zugangsvoraussetzungen. Deshalb veranstaltet die Fachhochschule Vorarlberg (FHV – Vorarlberg University of Applied Sciences) am 9. und 10. November jeweils einen Online-Infoabend. Am 9. November werden alle Masterstudiengänge präsentiert und am 10. November alle Bachelorstudiengänge. Jeweils von 17.00 – 20.00 Uhr erhalten Studieninteressierte alle wichtigen Informationen und können individuelle Fragen stellen. Die Studiengangleiterinnen und -leiter erklären den Aufbau der einzelnen Studienprogramme, welche Voraussetzungen notwendig sind und welche beruflichen Möglichkeiten nach dem Studium offen stehen. Darüber hinaus berichten Studierende von ihren Erfahrungen. In einem Live-Chat können die eingeloggten Besucherinnen und Besucher im Anschluss an die Präsentationen ihre Fragen stellen.

Virtuell und trotzdem individuell

„Wir möchten allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich schon jetzt umfangreich über ihr Wunschstudium an der FHV zu informieren“, erklärt Eva Gutensohn-Zöller, die die Infoabende an der FHV organisiert. „Gerade die angehenden Maturantinnen und Maturanten sind oftmals noch unsicher, ob oder was sie studieren sollen. Für Berufstätige, die sich mit einem Studium höher qualifizieren möchten, steht die Frage nach der Vereinbarkeit von Studium und Beruf im Mittelpunkt. Deshalb wird jeder Studiengang einzeln präsentiert und angemeldete Interessentinnen und Interessenten können in einem Live-Chat ihre individuellen Fragen stellen.“

Anmeldung

Mit der Onlineveranstaltung Infoabend@home haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich umfangreich über ihr Wunschstudium zu informieren. Wer sich bis spätestens einen Tag vor dem Infoabend unter www.fhv.at/infoabend anmeldet, erhält detaillierte Informationen über den Ablauf im virtuellen Raum.

Das erwartet die BesucherInnen

· Informationen zu:

- Aufbau des jeweiligen Studiums

- Notwendige Voraussetzung für ihr Wunschstudium

- Berufliche Möglichkeiten nach dem Studium

· Studierende berichten von ihren Erfahrungen

· Live-Chat für Fragen

Weitere Infos: www.fhv.at