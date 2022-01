Angeheizt von gestiegenen Energiepreisen ist die Inflationsrate in Deutschland im vergangenen Jahr auf den höchsten Stand seit 1993 geklettert. Die Verbraucherpreise stiegen 2021 im Schnitt um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte.

