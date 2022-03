Inflation am Feinschmecker-Firmament

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, steht schon in der Bibel. Das stimmt natürlich. Denn er möchte gelegentlich gerne ein saftiges Stück Fleisch haben, zum Nachtisch bitte was Süßes. Und wenn schon Brot, dann bitte ofenfrisch und mit fingerdick Butter grundiert. Dann wird daraus ein Schuh, respektive eine vollwertige Mahlzeit. Dass Essen natürlich viel mehr sein kann, belegen Jahr für Jahr die verschiedenen Gastronomie-Führer, die wahlweise Hauben, Sterne, Punkte, Löffel, Pfannen, grinsende pausbäckige Männlein oder gekreuztes Besteck verleihen. Manchmal sind es auch merkwürdig aussehende Sonnen. Jedenfalls soll den Feinschmeckern unter den Essern mit diesen Bewertungskriterien ein kulinarisches Licht aufgehen.

Leider ist die Symbolik der gut gemeinten Essens-Empfehlungen so dermaßen ins Champagner-Kraut geschossen, dass die Orientierung darunter immer mehr leidet. Niemand weiß, was zweikommafünf Hauben in Pfannen umgerechnet bedeuten soll. Und wie viele Sterne es sein müssen, um ein halbes Dutzend Löffel zu rechtfertigen. Wenn die Zahl der Restaurantführer weiter so rasant zunimmt, dann sitzen bald mehr Restauranttester als normale Gäste in der Wirtschaft.

Leider gibt es bis heute keinen verlässlichen Restaurant-Guide der schwäbischen Art. Im Schwäbischen ist es üblich, als höchste Stufe des Lobes für ein Gericht gar nichts zu sagen. Denn: Nicht geschimpft ist freilich genug gelobt. Weil man damit allerdings keine Bücher füllen kann, wird man auf den schwäbischen Michelin lange warten. (nyf)