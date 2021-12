Infektsprechstunde in der alten Musikschule Aalen

Patientinnen und Patienten mit Infekten oder Corona-Symptomen werden ab Samstag 4. Dezember, in einer spezielle Infektsprechstunde in der alten Musikschule in der Hegelstraße 27 in Aalen versorgt. Mit dieser Optimierung der Patientenversorgung reagieren die Ärztinnen und Ärzte auf die steigenden Corona-Infektionen.

Die Sprechstunde ist samstags und sonntags sowie am 31. Dezember von bis 16.30 Uhr für die Patientenversorgung geöffnet. Vom 24. Dezember bis 26. Dezember werden die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte im Notfalldienst von 9 bis 12 Uhr für die Versorgung der Infektpatienten da sein. Um Wartezeiten und ein volles Wartezimmer zu verhindern, können online Termine gebucht werden: https://www.terminland.de/Fieberambulanz-Aalen

Es ist erforderlich, dass Patientinnen und Patienten über dieses Portal einen Termin in der Infektsprechstunde buchen. „Die Steuerung der Patienten an einen Ort hat zum Ziel, den Patienten einerseits schnelle Hilfe zukommen und andererseits Infektionsketten zu unterbrechen“, erklärt der Pandemiebeauftragte der KVBW, Dr. Manuel Kieninger. „Wenn notwendig, können wir auch einen PCR-Abstrich vornehmen“. Wichtig: PCR-Abstriche für symptomlose Bürgerinnen und Bürger sowie für Kontaktpersonen sind in dieser Sprechstunde nicht möglich. Kontaktpersonen sollten sich in Isolation begeben und am nächsten Werktag ihren Hausarzt oder eine Corona-Schwerpunktpraxis kontaktieren. Eine Übersicht zu den verschiedenen Corona-Anlaufstellen ist auf der Homepage der KVBW unter http://coronakarte.kvbawue.de zu finden.